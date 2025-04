Apple, la produzione di iPhone 17 potrebbe bloccarsi improvvisamente

Il lancio della famiglia iPhone 17 da parte di Apple è atteso nella seconda metà dell’anno verso la fine dell’estate come da tradizione. Il marchio di Cupertino, tuttavia, ha già mobilitato la propria supply chain al fine di avviare la produzione di massa e trovarsi preparata per il debutto commerciale della serie.

Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che la fase produttiva potrebbe incontrare alcuni importanti rallentamenti. Apple sta avendo difficoltà nell’approvvigionamento di un materiale conosciuto come tessuto in fibra di vetro a basso coefficiente di espansione termica (Low CTE).

Si tratta di un materiale utilizzato nelle componenti elettroniche dei dispositivi di fascia alta come i device della Mela. La carenza del Low CTE rappresenta, quindi, un collo di bottiglia importante nella produzione che potrebbe compromettere la disponibilità al pubblico.

Tim Cook è preoccupato per la produzione degli iPhone 17, Apple teme che la supply chain potrebbe bloccarsi a causa della mancanza di un singolo componente

Le informazioni condivise inizialmente da Wall Street Insight lasciano intendere che Apple sia molto preoccupata a riguardo. I vertici di Cupertino ritengono che la mancanza di questo componente potrebbe causare enormi ritardi nella produzione di massa.

Secondo alcuni insider, Tim Cook sarebbe molto preoccupato e sollecita giornalmente in fornitori per avere informazioni. L’importanza del Low CTE è cruciale nella realizzazione dei SoC oltre che nei substrati del packaging senza dimenticare i moduli fotografici e i pacchi batteria. Le motivazioni che hanno causato questa carenza e la potenziale crisi produttiva che ne potrebbe derivare non sono note.

Tuttavia, possiamo provare a comprendere come mai Apple sta vivendo un momento di agitazione. L’importanza strategica che gli iPhone 17 avranno per l’azienda della mela sarà molto più alta che in passato. Infatti, i prossimi flagship dovranno traghettare l’azienda verso un nuovo design e introdurranno novità importanti dopo anni di stasi tecnologica. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.