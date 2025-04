Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: sta partendo la produzione, l’estate sarà caldissima

Nelle ultime ore stanno filtrando nuove indiscrezioni per quanto riguarda la gamma pieghevole di Samsung, pronta a rivoluzionare ancora una volta il mondo smartphone. Nuove notizie parlano infatti della produzione in massa pronta a partire, Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 ormai alle porte. Samsung Display sembra essere già al lavoro per la realizzazione degli schermi, ai quali andranno poi consegnati a Samsung Electronics per l’assemblaggio finale. Bisogna dunque prestare solo ancora un po’ di pazienza per cominciare a vedere qualche notizia più su cosa.

Produzione imminente e logistica ben oliata: Samsung non si smentisce

Le linee produttive, localizzate principalmente in Vietnam, entreranno nel vivo a partire da maggio. A quanto pare, la produzione riguarderà tutti i modelli in contemporanea, anche se non è escluso che uno possa arrivare con un po’ di ritardo. Oltre ai due flagship, infatti, dovrebbe debuttare anche un Galaxy Z Flip 7 FE, una versione più accessibile pensata per allargare la base di utenti dei pieghevoli.

L’approccio ricorda quello già adottato da Motorola, che propone sia un Razr base che uno Ultra. Samsung, con questa mossa, potrebbe competere meglio in un mercato dove i produttori cinesi si stanno distinguendo per design innovativi e soluzioni tecniche audaci.

Exynos 2500 e strategia di lancio: tutto dovrà quadrare alla perfezione

I rumor parlano di hardware condiviso tra i due Z Flip, con entrambi basati sul chip Exynos 2500. Proprio per questo, Samsung potrebbe scegliere di lanciare prima il modello premium e posticipare il Flip 7 FE, così da evitare che il modello economico rubi spazio al fratello maggiore.

In ogni caso, i due pieghevoli principali sono attesi per l’estate 2025, con una data di lancio prevista a metà luglio, in linea con il calendario degli anni passati. Chi si aspetta stravolgimenti assurdi, probabilmente resterà deluso, ma Samsung sicuramente non deluderà le aspettative presentando degli smartphone di altissimo livello al suo pubblico.