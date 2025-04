WhatsApp: nei canali arriva una delle funzionalità più comode, gli utenti saranno felici

WhatsApp continua a migliorare l’esperienza d’uso dei canali, rendendoli sempre più simili alle chat private, ma anche più pratici e organizzati. Con la versione 2.25.13.2 della beta per Android, alcuni utenti hanno notato l’introduzione di una funzione già ben nota nelle conversazioni: la sezione “File multimediali e link”. Si tratta di una nuova utilità che sicuramente renderà l’accesso ai canali molto più gradevole, con le persone che fino ad oggi non li hanno utilizzati che probabilmente troveranno uno stimolo in più per farlo.

Un archivio ordinato per foto, video e URL

Fino a poco tempo fa, recuperare un contenuto condiviso in un canale – come una foto, un video o un link esterno – era un’impresa: bisognava scorrere manualmente tutta la cronologia. Un’operazione scomoda, soprattutto nei canali più attivi. Adesso, con la nuova funzione, tutto cambia: nelle impostazioni dei canali compaiono due schede distinte:

Media , dove si trovano raccolte in ordine cronologico immagini, video e GIF;

Link, che raccoglie tutti gli URL condivisi, come articoli, promozioni o sondaggi.

L’interfaccia riprende quella già presente nelle chat individuali e di gruppo, con tanto di slider laterale per navigare velocemente tra i contenuti, scegliendo un mese e un anno precisi.

Un passo avanti per creator e follower

Questa novità rende i canali molto più fruibili e versatili, soprattutto per chi li utilizza per lavoro o promozione. I gestori possono ora rivedere i contenuti già pubblicati senza doverli cercare tra i messaggi, e magari rilanciarli senza ripubblicarli. Gli utenti, dal canto loro, possono recuperare tutorial, offerte o link utili in pochi secondi.

WhatsApp sta chiaramente cercando di ridurre il divario con Telegram, migliorando la gestione dei contenuti e rendendo i canali più interattivi e funzionali. La funzione è in fase di rollout graduale nel canale beta: alcuni l’hanno già ricevuta, per altri arriverà nei prossimi giorni. Nessuna data ufficiale invece per il rilascio nella versione stabile.