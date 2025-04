Samsung Galaxy Tri-fold e Z Flip FE: emersa la data del loro debutto

Quest’anno Samsung amplierà la sua linea di dispositivi pieghevoli accogliendo un inedito Galaxy Tri fold e un Galaxy Z Flip FE. Il primo sarà uno smartphone con display in grado di piegarsi per ben tre volte su se stesso; il secondo, invece, sarà una variante economica dell’attualmente smartphone a conchiglia proposto da Samsung. I due dispositivi sono protagonisti di indiscrezioni ormai da tantissimo tempo e finalmente abbiamo una data entro la quale il colosso potrebbe procedere con la loro presentazione ufficiale.

Samsung Galaxy Tri Fold e Galaxy Z Flip FE saranno annunciati nei prossimi mesi

Probabilmente sarà chiamato Samsung Galaxy G Fold ma finora è noto semplicemente come Galaxy Tri fold, uno smartphone apparso più volte in foto che attira l’attenzione su se stesso da tantissimi anni per via dei due meccanismi a cerniera che dovrebbero consentire al suo display di piegarsi più volte rappresentando così un’evoluzione dell’attuale Galaxy Z Fold 6. Lo smartphone è atteso da moltissimo ma il suo momento potrebbe finalmente essere arrivato ed entro i prossimi mesi potremmo finalmente conoscerlo dal vivo. Nella stessa occasione, Samsung potrebbe annunciare anche la variante economica del suo Galaxy Z Flip 6: il Samsung Galaxy Z Flip FE. Quest’ultimo è stato protagonista di recenti anticipazioni che confermano quanto emerso in merito al periodo nel quale sarà presentato. Leaker ed esperti, infatti, hanno più volte affermato che il dispositivo sarebbe arrivato soltanto dopo il lancio dei Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 7, che arriveranno durante il solito Galaxy Unpacked estivo.

Entrambi gli smartphone, dunque, dovrebbero fare il loro debutto entro la fine dell’anno introducendo novità particolarmente interessanti e provocando un’ulteriore scossa al settore degli smartphone pieghevoli, che da diversi anni ormai accoglie novità sempre più sofisticate. Samsung ha ottenuto un primato nel settore che mira a mantenere sfidando apertamente le aziende rivali con sempre nuovi prodotti, a tal proposito rilascerà la sua variante Fan Edition a un costo ancora più accessibile e un inedito Tri-fold, che potrebbe però essere destinato esclusivamente alla Cina e alla Corea del Sud.