Ferrari SF90 XX Stradale diventa più potente con Novitec

Il preparatore tedesco Novitec ha più volte dimostrato con successo di poter modificare le supercar Ferrari rendendole più esclusive e performanti. Dopo le personalizzazioni dedicate per Purosangue e per la 296 GTB ecco arrivare anche il tuning specifico per la SF90 XX Stradale.

Novitec ha potuto modificare solo pochi elementi di una vettura che già rappresenta l’apice tecnologico e prestazionale secondo il Cavallino Rampante. Infatti, la SF90 XX Stradale nasce per offrire le prestazioni tipiche di una vettura da corsa ma con l’omologazione stradale.

Grazie alle personalizzazioni sviluppate da Novitec, i fortunati proprietari della supercar possono sbloccare ulteriore potenziale dalla vettura. Questo consente di rendere ancora più esclusivo un modello a tiratura limitatissima come la SF90 XX Stradale.

Novitec ha messo a punto alcune modifiche estetiche e prestazionali per la Ferrari SF90 XX Stradale, la vettura da corsa del Cavallino Rampante omologata per la strada

Il motore V8 biturbo da quattro litri, che di serie eroga 797 CV, può giovare del nuovo scarico che consente di aggiungere circa 30 CV. Il sistema è sviluppato per consentire di espellere i gas in maniera più efficace, garantendo l’aumento delle prestazioni.

Il preparatore permette agli utenti la scelta tra l’acciaio inox o il leggerissimo INCONEL, una lega metallica ampiamente utilizzata anche in Formula 1. Questo materiale, disponibile anche nella variante oro puro 999, può essere utilizzato per rivestire il vano motore ed isolarlo in modo più efficace. Tali accorgimenti possono portare la potenza complessiva del powertrain ibrido, sommando anche i tre motori elettrici, a raggiungere i 780 kW pari a circa 1.060 CV.

Dal punto di vista estetico, Novitec offre alcune soluzioni che non vanno ad intaccare le forme e la ricercata aerodinamica della Ferrari. Attraverso i cerchi Vossen in vari diametri è possibile creare una combinazione unica. Le molle sportive, inoltre, permettono di abbassare l’assetto di circa 25mm in relazione alla dimensione dei cerchi e pneumatici scelti. Infine, l’unica altra personalizzazione disponibile è la cover in fibra di carbonio per gli specchietti retrovisori.

Il pacchetto messo a punto da Novitec permette di migliorare, per quanto possibile una supercar esclusiva. Il rombo della Ferrari SF90 XX Stradale diventa più marcato e riconoscibile mentre il design della vettura, già perfetto così com’è. I più audaci possono osare con i cerchi per dare risalto alle forme muscolose della supercar.