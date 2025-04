iPhone pieghevole: Apple prepara il debutto nel 2026

iPhone pieghevole concept

Apple si prepara a entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli con il lancio del suo primo iPhone foldable, previsto per il 2026. Dopo anni di indiscrezioni e prototipi mai confermati, l’azienda di Cupertino sembra aver definito una tabella di marcia concreta per il dispositivo, che punta a competere con i modelli pieghevoli di Samsung, Huawei e altri produttori Android.

Un progetto in sviluppo da anni

L’iPhone pieghevole è uno dei progetti più discussi degli ultimi anni in ambito Apple. Secondo fonti vicine all’azienda, lo sviluppo del dispositivo è attivo da almeno il 2018, ma la complessità tecnica ha spinto Apple a posticiparne l’uscita per garantire un livello di qualità in linea con gli standard del marchio. A oggi, i test interni continuano su più fronti, con particolare attenzione alla resistenza della cerniera, all’affidabilità del pannello pieghevole e all’ottimizzazione software di iOS per un formato flessibile.

A differenza dei competitor, Apple punta a realizzare un foldable di fascia alta, che non rappresenti solo una variante di design ma porti un reale valore aggiunto in termini di funzionalità e usabilità. I prototipi in fase di test prevedono sia form factor “a libro” che “a conchiglia”, ma sembra che l’azienda si stia orientando verso il formato a libro, simile a Galaxy Z Fold, per offrire un’esperienza più vicina a quella di un iPad mini in versione tascabile.

Inoltre, Apple starebbe lavorando per assicurare al suo iPhone pieghevole una maggiore resistenza alle piegature nel tempo, un aspetto ancora critico per molti dispositivi Android, così da rafforzare l’affidabilità del prodotto anche nell’uso intensivo.

Per la realizzazione del pannello pieghevole, Apple si affiderà con ogni probabilità a Samsung Display e LG Display, già partner consolidati per la produzione degli schermi OLED degli attuali iPhone. I display in fase di sviluppo avranno una diagonale compresa tra i 7,5 e gli 8 pollici, con risoluzione elevata e supporto a tecnologie come ProMotion a 120Hz.

La sfida principale resta garantire un pannello flessibile privo di pieghe visibili e con una lunga durata, mantenendo allo stesso tempo uno spessore contenuto e un peso bilanciato tra le due metà del dispositivo.

L’iPhone foldable 2026 si posizionerà nella fascia ultra-premium del mercato, con un prezzo atteso superiore ai 2.000 euro. Questo posizionamento riflette sia i costi elevati delle componenti, sia la strategia di Apple di proporre il dispositivo come un prodotto rivolto a una nicchia di early adopter e professionisti. Secondo gli analisti, il pieghevole di Apple potrebbe non puntare a grandi volumi inizialmente, ma sarà cruciale per presidiare il segmento foldable in forte crescita.