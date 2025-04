L’AI rende noti i segreti del Sole

Uno studio pubblicato su Nature Communications ha rivelato come l’AI sta trasformando lo studio del Sole. Si vogliono superare le difficoltà legate alla qualità e al divario dei dati raccolti nel corso degli anni. Questo perché le osservazioni storiche sono difficili da comparare con i dati di oggi. L’intelligenza artificiale, grazie alla sua capacità di acquisire e correggere i dati, permette di colmare questa discrepanza. Offrendo così una visione più completa e coerente dell’evoluzione della nostra stella.

L’AI crea un linguaggio universale per lo studio del Sole

Il team di ricerca, guidato da Robert Jarolim dell’Università di Graz, ha sviluppato un innovativo metodo basato su reti neurali per affrontare queste sfide. Il processo consiste nel prendere immagini solari recenti e simulare quelle provenienti da strumenti meno potenti. L’AI impara le differenze tra le immagini di alta qualità e quelle degradate. Poi le corregge, restituendo il dettaglio e la risoluzione originale. Solo in questo modo, i ricercatori sono capaci di analizzare immagini storiche di macchie solari e altri fenomeni. Dopodiché migliorano la qualità, rendendole comparabili a quelle moderne. Grazie a questa strategia, il gruppo ha ottenuto risultati mai visti fino ad ora.

Il metodo è un successo anche quando si vogliono analizzare i fenomeni più difficili. Come ad esempio i campi magnetici del Sole. I risultati ottenuti sono stati straordinari. Le immagini solari a disco intero sono risultate più dettagliate. Le alterazioni causate all’atmosfera terrestre sono diminuite. La struttura magnetica di una macchia solare, monitorata per una settimana nel 2010, è stata messa in evidenza con una precisione mai raggiunta prima.

Tatiana Podladchikova, collaboratrice dello studio, si è detta soddisfatta del progetto. Non si tratta solo di migliorare le vecchie immagini, ma di creare una piattaforma universale per studiare il Sole. In futuro, ogni osservazione, passata o futura, sarà trattata con lo stesso linguaggio scientifico. Si garantirà così una comprensione più profonda della dinamica solare.