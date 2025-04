Netflix: nuove opzioni di ricerca

Netflix ha deciso di posizionare l’intelligenza artificiale al centro della sua strategia. In un settore sempre più ricco di contenuti, la sfida per le piattaforme di streaming non è tanto produrre nuove serie o film. Ma aiutare gli spettatori a trovare ciò che davvero li appassiona. Ed è proprio su tale punto che Netflix intende fare la differenza. Per farlo, la piattaforma ha deciso di introdurre una nuova modalità di ricerca interattiva. Basata proprio su tecnologie generative.

Netflix: l’AI aiuta gli utenti nelle loro scelte

L’obiettivo è trasformare il modo in cui gli spettatori interagiscono con il catalogo. Ciò è possibile superando le classiche raccomandazioni algoritmiche. Offrendo, invece, suggerimenti sempre più personalizzati e pertinenti. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, la piattaforma sarà in grado di comprendere meglio le richieste. Proponendo poi contenuti adatti ai gusti, allo stato d’animo o anche al momento della giornata. Si passa, dunque, da un modello “meccanico” a uno più “conversazionale”.

La vera sfida è portare alla luce quei contenuti meno visibili. Ma spesso di grande valore, le cosiddette “gemme nascoste” che attendono solo di essere scoperte. In tale contesto, la nuova funzione di ricerca rappresenta uno strumento potente per guidare gli utenti all’interno del catalogo Netflix, che risulta sempre più ricco.

Nel frattempo, l’azienda ha anche avviato una ristrutturazione dell’interfaccia utente della sua app per smart TV. Dopo oltre dieci anni, l’esperienza visiva viene aggiornata per risultare più chiara, accattivante e intuitiva. Le anteprime dei contenuti saranno più dinamiche, le descrizioni più leggibili e la navigazione complessivamente più fluida. Andando incontro ai gusti di un pubblico sempre più esigente. Con l’intelligenza artificiale e un design rinnovato, Netflix dimostra ancora di voler restare all’avanguardia nel mondo dello streaming. Inoltre, l’azienda punta a rivoluzionare il comparto tecnologico, ma anche il modo in cui ciascun utente scopre e vive le storie.