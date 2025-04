Netflix: arriva l’HDR10+ su smart TV Samsung e Philips

L’HDR10+ compie un passo importante nel mondo dello streaming: Netflix ha ufficializzato il supporto a questo formato per la visione dei contenuti in alta gamma dinamica su TV compatibili Samsung e Philips. Una mossa che segna un nuovo capitolo nella lunga sfida tra gli standard HDR, dominata finora dal più noto Dolby Vision.

Un formato in cerca di spazio

È chiaro a tutti come lo standard HDR10+ abbia fatto non poca fatica ad affermarsi sul mercato. Sebbene non sia mai stato legato a Dolby Vision, ci sono stati diversi problemi nella sua espansione. L’HDR10+ è stato sviluppato da Samsung in collaborazione con Panasonic e 20th Century Fox, rappresentando una nuova evoluzione dell’HDR10, integrando però metadati dinamici per una resa visiva più accurata scena per scena.

Pochi contenuti, poco appeal

La compatibilità dei contenuti è stata il problema che non ha favorito la diffusione dell’HDR10+. Ce n’erano infatti troppo pochi. Solo Prime Video è stata in grado di sfruttare lo standard proponendo diversi contenuti Originals.

Samsung, pur essendo leader mondiale nelle vendite di TV, ha continuato a promuovere HDR10+ senza mai abbracciare Dolby Vision. Questo ha spesso penalizzato i suoi televisori, esclusi dalla fruizione ottimale di molti contenuti HDR.

L’annuncio di Netflix cambia lo scenario

L’HDR10+ è sbarcato su Netflix proprio un mese fa, a marzo, con Samsung che ha poi seguito a ruota annunciando l’implementazione su tutta la gamma TV 2025 e lo estenderà anche ad alcuni modelli precedenti. Philips, dal canto suo, ha comunicato la compatibilità per le serie dal 2022 in poi.

I contenuti in HDR10+ saranno codificati con codec AV1, una tecnologia più efficiente rispetto al classico HEVC, ideale per la trasmissione di video 4K HDR senza compromessi sulla qualità e con minore utilizzo di banda.

Va precisato che i televisori che supportano anche il Dolby Vision continueranno a ricevere da Netflix i contenuti in quel formato. Non sarà quindi possibile selezionare manualmente il tipo di HDR da utilizzare durante la visione.

Anche Disney+ si prepara al salto

Il supporto di Netflix non è l’unica buona notizia per l’HDR10+: Disney ha già annunciato che entro la fine del 2025, anche Disney+ introdurrà la compatibilità con questo formato. Con due dei principali player dello streaming coinvolti, l’HDR10+ potrebbe finalmente raggiungere una diffusione più ampia e consolidare il proprio ruolo come standard alternativo credibile nel panorama dell’alta gamma dinamica.