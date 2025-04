L’educazione di ChatGPT costa milioni: Altman parla dei costi della cortesia AI

ChatGPT

Secondo quanto dichiarato da Sam Altman, CEO di OpenAI, durante un intervento alla conferenza Economic Club of Washington DC, rendere ChatGPT educato, utile e rispettoso ha un prezzo molto alto. L’intelligenza artificiale generativa, secondo Altman, comporta costi significativi non tanto per la sua potenza di calcolo, ma per le scelte di design etico e comportamentale.

Sam Altman: la gentilezza di ChatGPT ha un costo economico elevato

Queste dichiarazioni gettano nuova luce sul modo in cui OpenAI gestisce l’addestramento e l’esecuzione di modelli linguistici su larga scala, rivelando come la componente “umana” dell’intelligenza artificiale sia tra gli aspetti più costosi da mantenere operativi.

Altman ha spiegato che l’azienda spende milioni di dollari per garantire che ChatGPT risponda con gentilezza, evitando toni aggressivi, contenuti inappropriati o risposte dannose. La costruzione di questo tipo di personalità AI comporta l’elaborazione di enormi quantità di dati di addestramento e la supervisione continua da parte di team umani specializzati, impegnati nel fine-tuning del comportamento del modello.

Inoltre, mantenere un comportamento “umano” e rispettoso da parte di ChatGPT in ogni situazione genera maggiore carico computazionale, rendendo necessarie infrastrutture cloud più costose, server più potenti e tecnologie di moderazione avanzate.

OpenAI punta da tempo su un modello di intelligenza artificiale che non sia solo funzionale, ma anche sicuro ed empatico. Tuttavia, secondo Altman, trovare un equilibrio tra un chatbot utile e uno eccessivamente prudente o impersonale non è semplice. ChatGPT, per esempio, può evitare di rispondere a domande sensibili oppure rispondere con eccessiva cautela, sacrificando in parte la naturalezza del dialogo.

Questo compromesso tra precisione, sicurezza e accessibilità è frutto di decisioni consapevoli da parte di OpenAI, ma implica anche un costo in termini di efficienza e risorse. Non si tratta solo di addestrare un modello, ma di renderlo compatibile con i valori e gli standard etici imposti dalla società e richiesti dagli utenti.

Le parole di Altman confermano che l’intelligenza artificiale etica non può prescindere dalla presenza umana. Migliaia di annotatori, revisori e specialisti lavorano ogni giorno per garantire che il comportamento del chatbot rimanga conforme alle linee guida, anche quando si evolve grazie a nuovi aggiornamenti.

Questa supervisione si traduce in costi operativi elevati, che impattano direttamente sul prezzo dei servizi commerciali come ChatGPT Plus, Team e Enterprise. La cortesia e il rispetto che l’utente nota in una semplice risposta sono il frutto di interventi sofisticati e costosi, che OpenAI deve sostenere su scala globale.

L’affermazione di Altman riflette anche l’intenzione dell’azienda di investire in modelli sempre più responsabili e in grado di gestire autonomamente conversazioni complesse senza generare contenuti problematici. Tuttavia, l’adozione di modelli autoregolanti come GPT-4 o O4-mini richiede ancora enormi risorse in termini di addestramento, monitoraggio e aggiornamento.

In questo senso, la cortesia di ChatGPT diventa una scelta strategica, che distingue il modello di OpenAI da soluzioni più spartane, ma anche più rischiose. L’intelligenza artificiale che ascolta, rispetta e risponde con tatto è il risultato di una precisa volontà aziendale, che però impone investimenti continui.