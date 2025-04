MG Cyberster, l’elettrica che rivoluziona il concetto di roadster

La MG Cyberster segna una svolta per il marchio inglese, oggi di proprietà del colosso cinese SAIC. Dopo aver conquistato importanti traguardi sul fronte delle vendite europee, con un 2025 partito col piede giusto anche in Italia, MG ora punta a qualcosa di più emozionante. Non parliamo di SUV e berline. Al contrario, la Cyberster rappresenta una scelta più audace, pensata per chi cerca emozioni alla guida e un design che non passa inosservato. Il suo debutto ufficiale è avvenuto nel 2021, quando il concept venne svelato al Salone di Shanghai. Il successo pubblico ha poi convinto l’azienda a trasformarlo in un modello reale. Fino a che è stata lanciata nel 2023, ancora una volta a Shanghai, la versione definitiva che poi è arrivata in Europa alla fine del 2024. Da dicembre, gli italiani infatti possono ordinarla, e oggi è finalmente nelle concessionarie.

MG Cyberster: tradizione e innovazione in un’unica carrozzeria

Dal punto di vista estetico, la MG Cyberster è una vera roadster. Essa si presenta bassa, lunga ed aggressiva. Le portiere si aprono verso l’alto, dettaglio che la rende immediatamente riconoscibile. La linea posteriore è affilata e ospita un sottile profilo luminoso ispirato alla Union Jack. Non manca però qualche richiamo al passato. Come la piccola griglia frontale che omaggia la storica MG B. Lunga 4,53 metri, con una capote in tela azionabile elettricamente anche in movimento, la Cyberster abbina eleganza e praticità. Gli interni sono hi-tech, sono infatti presenti tre schermi dietro al volante e uno verticale sul cruscotto che mettono al centro l’esperienza di guida. Al volante, due rotori gestiscono ADAS e launch control, mentre i paddle permettono di regolare la frenata rigenerativa.

Disponibile in due varianti, la Cyberster propone una versione RWD con 340CV e una più potente AWD da 510CV. La prima accelera da 0 a 100km/h in 5 secondi, la seconda in appena 3,2. Entrambe sono alimentate da una batteria da 77kWh con autonomia fino a 507km. La ricarica rapida consente di passare dal 10 all’80% in soli 38 min. Il prezzo? 63.000€ per la trazione posteriore, 68.000€ per quella integrale.