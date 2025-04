iPhone 17 Pro e Pro Max: la nuova camera bar posteriore sarà così, ecco le immagini

Con l’arrivo di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, sembra sempre più chiaro che Apple stia per dire addio al classico modulo fotografico quadrato con bordi smussati, scegliendo una nuova strada sul piano del design. Secondo i rumor più accreditati, i due modelli di punta adotteranno una “camera bar” orizzontale, un elemento che occuperà tutta la larghezza del retro.

Un cambiamento che coinvolge anche le cover

La scorsa settimana, alcune cover trapelate online hanno fornito un’ulteriore conferma di questa nuova impostazione estetica. Oggi, però, grazie ai render condivisi dal leaker Majin Bu, possiamo farci un’idea più concreta di come apparirà l’iPhone 17 Pro con una custodia indossata, che è poi il modo in cui la maggior parte delle persone lo utilizzerà ogni giorno.

I render anticipano un design familiare, ma con un tocco in più

Le immagini mostrano il dispositivo sia in colorazione bianca sia in una variante più scura, e in entrambi i casi è ben visibile la “camera bar”, che si distingue per dimensione ma rimane coerente con la tinta della scocca. Non ci saranno contrasti cromatici evidenti, né superfici in vetro separate: il blocco fotografico risulterà integrato e ben armonizzato con il resto del design.

È interessante notare che anche il presunto iPhone 17 Air, modello più leggero e sottile, dovrebbe condividere la stessa impostazione di design, pur con una singola fotocamera. Solo la versione base, l’iPhone 17 “liscio”, dovrebbe mantenere un look più vicino all’attuale generazione.

Tutto in attesa del lancio ufficiale dei prossimi melafonini di Apple

Naturalmente questi render non sono immagini ufficiali, e per i dettagli definitivi bisognerà aspettare settembre, periodo abituale per la presentazione dei nuovi iPhone. Ma visto il numero crescente di indiscrezioni convergenti, è probabile che questa sia davvero la strada che Apple ha deciso di intraprendere per il design dei suoi prossimi top di gamma.