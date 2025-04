Bonus colonnine 2024: nuova occasione per chi ha un auto elettrica

Dal 29 aprile si riaprono i termini per accedere al bonus colonnine. Chi non era riuscito a partecipare nella scorsa edizione, ora ha una seconda possibilità. Questa iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy punta a trasformare ogni abitazione in un punto di ricarica per veicoli elettrici. Si guarda al futuro, dove l’elettrico non sarà solo un’opzione, ma una scelta necessaria. Il contributo previsto è pari all’80% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.500 euro per privati e 8.000 euro per condomìni. Si tratta di una misura concreta, che riconosce le difficoltà economiche affrontate da chi ha già investito nella mobilità sostenibile. Il rimborso è destinato a chi ha acquistato e installato le colonnine tra gennaio e dicembre 2024. Una finestra temporale chiara, per non lasciare spazio a dubbi.

Perché richiederlo? Quali spese si possono recuperare con colonnine proprie?

Il fondo dedicato alle colonnine ammonta a 20 milioni di euro ed è un’occasione che rischia di non tornare. Per accedervi, è stata predisposta una piattaforma digitale tramite Invitalia, a cui si potrà entrare con SPID, CIE o CNS. Le domande si apriranno il 29 aprile alle ore 12 e si chiuderanno il 27 maggio alla stessa ora. Il tempo c’è, ma non bisogna esitare. Le richieste saranno valutate in ordine cronologico, e solo una domanda per ciascun richiedente sarà ammessa. Ogni passo sarà guidato da una procedura digitale: si entra nell’area riservata, si compila il modulo e si caricano i documenti. Tutto deve essere in regola ed ogni dettaglio conta. Il bonus colonnine sarà versato direttamente sul conto corrente del beneficiario, senza ulteriori intermediazioni.

Le spese ammissibili riguardano tanto l’acquisto quanto la messa in opera delle infrastrutture di ricarica. Saranno rimborsati anche i costi relativi agli impianti elettrici, alle opere edili e agli interventi di progettazione e sicurezza. Inclusi anche i costi per la connessione alla rete elettrica, con eventuale attivazione di un nuovo POD. Quanto vale investire in autonomia energetica? Quanto conta oggi avere colonnine in casa o in condominio? Chi sceglie di installare le colonnine aiuta la transizione elettrica ad andare avanti.