Enel X aggiorna le tariffe di ricarica per le auto elettriche: ora si risparmia

Dal 5 maggio 2025, chi ricarica la propria auto elettrica presso le stazioni Enel X ed Ewiva noterà alcune modifiche nei costi, con una notizia che potrebbe fare piacere a chi utilizza spesso le colonnine Fast o Ultrafast. Enel X ha infatti annunciato, tramite comunicazione ufficiale, un nuovo schema tariffario per il piano a consumo “Pay Per Use Basic”, con intervalli di potenza rivisti e prezzi ritoccati in alcuni casi verso il basso.

Ricarica a consumo: cosa cambia ora con le nuove tariffe di Enel X

Fino ad oggi il piano prevedeva tre fasce di prezzo per chi caricava un veicolo elettrico. Erano queste qui:

AC fino a 22 kW : 0,69 €/kWh ;

DC da 22 a 150 kW : 0,84 €/kWh ;

HPC da 150 a 350 kW: 0,94 €/kWh.

Con il nuovo sistema, in vigore da maggio, le soglie cambiano e anche i prezzi subiscono un aggiornamento. Ecco come cambia la situazione:

AC da 0 a 43 kW : 0,69 €/kWh (invariato);

DC da 44 a 99 kW : 0,79 €/kWh (in calo);

HPC da 100 kW in su: 0,89 €/kWh (in calo sopra i 150 kW, ma in lieve aumento tra 100 e 150 kW).

Un aggiornamento più flessibile di Enel X per gli utenti

Il motivo principale della modifica riguarda l’estensione degli intervalli di potenza, pensata per mappare meglio l’offerta reale di ricarica sul territorio. Ad esempio, la fascia AC ora comprende anche quelle colonnine da 43 kW, finora escluse. La ricarica in corrente continua fino a 99 kW, invece, diventa un po’ più conveniente, passando da 0,84 a 0,79 euro/kWh.

Chi ricarica presso stazioni HPC vedrà un calo del prezzo massimo, ma nelle stazioni da 100 a 150 kW si registrerà un leggero aumento rispetto alle precedenti tariffe. Il bilancio complessivo resta positivo, soprattutto per chi utilizza con maggiore frequenza le colonnine intermedie. Si aprono dunque ora nuovi spiragli per chi decide di acquistare un’auto elettrica o per chi la possiede già da qualche tempo. Tutto potrebbe diventare improvvisamente molto più vantaggioso di quanto magari per qualcuno non lo fosse già prima.