Aspirapolvere senza fili in offerta speciale su Amazon, ma solo per oggi

Volete acquistare una nuova aspirapolvere senza fili ma non siete mai riusciti a trovare un modello con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Oggi è il vostro giorno fortunato perché Amazon sconta questa aspirapolvere intelligente del marchio Aonus del 5% consentendovi, dunque, di risparmiare rispetto ad altro giorni, ma non solo.

Si tratta di un’aspirapolvere che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche eccellenti. Tra queste non possiamo non iniziare a parlare della presenza di un motore brushless da 580W che assicura una potenza di aspirazione da 45KPa. Nello specifico, dunque, questa aspirapolvere senza fili A9S è stata progettata per consentire all’utente di affrontare con facilità polvere e detriti su diverse superfici, tra cui tappeti e pavimenti duri. Tutto ciò grazie all’implementazione di un motore super potente che garantisce prestazioni stabili e una lunga durata.

Aspirapolvere senza fili Aonus: ottimo rapporto qualità/prezzo

Il mercato mette ormai a disposizione degli utenti tantissime proposte ma non sempre sono tutte in grado di soddisfare le esigenze di ciascuno. Ecco perché oggi questa aspirapolvere senza fili non può passare inosservata. Il motore potente viene infatti affiancato da una batteria in grado di offrire un’autonomia eccellente.

Nello specifico, l’autonomia è pari a ben 70 minuti grazie alla dotazione di una batteria di grande capacità che consente a questa scopa elettrica senza fili di portare a termine le pulizie giornaliere senza necessità di dover interrompere per ricaricarla. Al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso di questo accessorio, il costruttore ha deciso di implementare una tecnologia intelligente di raffreddamento del flusso d’aria che è in grado di ridurre efficacemente la temperatura della batteria, prolungandone la durata.

Approfittate subito della promozione attualmente disponibile su Amazon per acquistarla con uno sconto del 5% sul prezzo di listino. Oggi la pagate solamente 218,49 euro.