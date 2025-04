Instagram lancia Edits per i creator: è gratis e combatte CupCut

È arrivata Edits, la nuova app di Instagram dedicata all’editing video su smartphone. Gratuita e già scaricabile su Android e iOS, Edits rappresenta la risposta diretta di Meta a CapCut, l’editor sviluppato da ByteDance, la stessa società dietro TikTok.

Lanciata ufficialmente a fine aprile dopo un breve ritardo, Edits è pensata per un pubblico più esigente, secondo le parole di Adam Mosseri, responsabile di Instagram. In un’intervista a The Verge, Mosseri ha dichiarato che, pur partendo da un’impostazione simile a CapCut, Edits sarà destinata a content creator professionisti, e col tempo prenderà una direzione “piuttosto diversa”, con strumenti più potenti e un target più ristretto, ma più tecnico.

Funzioni avanzate per creatori seri

Rispetto agli strumenti offerti direttamente da Instagram, Edits offre molte più possibilità. Si parte con un’interfaccia per l’editing fotogramma per fotogramma, possibilità di registrare clip fino a 10 minuti, esportare senza watermark e monitorare i propri contenuti tramite una dashboard di insight dettagliata. Ecco alcune delle funzioni principali:

Esportazione video senza watermark, per condivisioni libere su tutte le piattaforme;

Registrazione fino a 10 minuti e gestione delle bozze da un unico luogo;

Editing avanzato con controlli su risoluzione, FPS, gamma dinamica, flash e zoom;

Rimozione dello sfondo e green screen tramite AI;

Animazione di immagini statiche;

Audio migliorato, con sottotitoli generati automaticamente e riduzione del rumore;

Ampia gamma di font, filtri, suoni, adesivi e layer video.

Un editor strategico

Oltre al montaggio, Edits aiuta anche a pianificare i contenuti. La sezione analytics consente di vedere le performance dei reel in tempo reale, capire il coinvolgimento del pubblico (follower e non) e analizzare metriche come percentuali di salto e distribuzione. Tutto questo può aiutare a ottimizzare i video futuri in base ai gusti della community.

Meta lancia così un’alternativa solida a CapCut, integrando potenza, personalizzazione e strategia in un’unica piattaforma, accessibile e gratuita.