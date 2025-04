TSMC smentisce le voci su una joint venture con Intel

Le speculazioni su un possibile accordo di collaborazione tra TSMC e Intel sono state ufficialmente smentite. In una recente videoconferenza sui risultati finanziari, il CEO di TSMC, C.C. Wei, ha dichiarato che l’azienda non vuole alcuna alleanza determinante con altre società. Negando così le ipotesi di una coalizione con Intel. “Non siamo coinvolti in discussioni relative a joint venture o licenze tecnologiche”. Questa l’affermazione di Wei che ha segnato la fine di mesi di dicerie. L’intervento arriva in un periodo sensibile per l’industria dei semiconduttori, che ha acquistato un’importanza geopolitica sempre maggiore. Ma sono state le pressioni politiche dall’amministrazione di Trump ad aver alimentato alcune voci su possibili collaborazioni. Questo serviva a rafforzare la produzione di chip negli Stati Uniti, costringendo Intel a trovare alleanze per superare la sua crisi produttiva.

TSMC continua a rafforzare la sua presenza negli USA con investimenti record

Da una parte le voci su un’intesa con Intel vengono smentite. Dall’altra TSMC continua ad aumentare la sua presenza negli Stati Uniti grazie a finanziamenti straordinari. A marzo, l’azienda ha annunciato un nuovo investimento di 100 miliardi di dollari nella produzione di semiconduttori sul suolo americano. Portando così l’importo totale a 165 miliardi.

Questo piano prevede la costruzione di nuovi impianti e la creazione di un centro di ricerca e sviluppo. Si genereranno così migliaia di posti di lavoro altamente specializzati. TSMC sta quindi rispondendo alle necessità di una maggiore autonomia produttiva. Questo in chiave di sicurezza nazionale, come sottolineato dal presidente Trump.

Non bisogna sottovalutare che l’azienda statunitense sta attraversando una delle crisi più gravi della sua storia. Questo per le perdite importanti nel 2024 e un futuro incerto. Nonostante la smentita su una possibile joint venture, altre voci avevano parlato che un accordo preliminare fosse stato raggiunto. Ma anche queste sono state rapidamente negate da fonti interne. In parallelo, TSMC continua a ottenere ottimi risultati finanziari, con previsioni di ricavi in aumento per il secondo trimestre dell’anno.