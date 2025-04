Logitech MX Ergo S a prezzo imperdibile: Amazon oggi lo sconta del 28%

Utilizzate ancora mouse con il filo e poco ergonomici? Perché continuare a utilizzare dispositivi ormai poco efficienti quando sul mercato sono disponibili soluzioni a prezzi super vantaggiosi? Mettete da parte le vecchie proposte e scegliete un mouse ergonomico wireless con Bluetooth come questo Logitech MX Ergo S. Non un classico mouse, ma un dispositivo in grado di offrire un’esperienza d’uso eccellente. Non a caso, dispone di un angolo di inclinazione ottimale che offre una migliore postura dell’avambraccio riducendo, di conseguenza, l’affaticamento muscolare.

Amazon ha deciso di venirvi incontro scontando il prezzo di listino e consentendovi di risparmiare rispetto ad altri giorni. Con l’offerta a tempo attualmente disponibile, dunque, è possibile usufruire di uno sconto del 28%.

Logitech MX Ergo S: ottimo rapporto qualità/prezzo

Le sessioni di lavoro al PC sono lunghe e utilizzare il mouse per diverse ore diventa sempre un problema? Con questo Logitech MX Ergo S il comfort è assicurato e potete dire addio a qualunque problematica legata a un uso prolungato. Non a caso, la forma sagomata assicura un’esperienza d’uso eccellente. L’MX Ergo S è certificato dagli ergonomisti e oltre ad offrire un’inclinazione di 20 gradi dispone di impugnature in gomma morbida.

L’autonomia di questo mouse è uno dei punti di forza che contraddistinguono questo dispositivo. E’ possibile godere infatti di un’utilizzo di 24 ore con una ricarica di 1 minuto o fino a 120 giorni con una ricarica completa. Oltre a ciò, questo Logitech dispone di una doppia connettività wireless. Può infatti essere collegato tramite Bluetooth o ricevitore USB Logi Bolt incluso nella confezione.

Giunti a questo punto, dopo aver analizzato le principali caratteristiche tecniche, non vi resta che procedere con l‘acquisto. Oggi Amazon mette a vostra disposizione una promozione che sconta il prezzo di listino del 28%. Prezzo? Solo per poco potete pagarlo 89,99 euro.