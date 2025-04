Mecool KT2: un TV Box con Android TV ed il decoder DVB-T2 – Recensione

Mecool, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi di questo tipo, ha recentemente pensato anche agli utenti che non dispongono di un televisore smart, ma vorrebbero poter guardare le varie serie sui servizi di streaming, senza troppe preoccupazioni. Da tutto questo nasce lui, Mecool KT2, un TV Box con sistema operativo Android TV che integra una piccola chicca: il decoder DVB-T2, dandovi quindi la possibilità di guardare semplicemente anche il digitale terrestre. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, sono infatti presenti il TV Box, il telecomando per il controllo da remoto (dotato anche di tasti numerici per la selezione dei canali, ma privo di pile), un cavo HDMI e l’alimentatore per il collegamento alla presa a muro. A conti fatti un setup iniziale completo, che non richiede l’acquisto di alcun altro accessorio.

Il prodotto è realizzato interamente in plastica, di colorazione nera e finitura opaca (che trattiene poco le impronte). Il design è antitetico, in quanto possiamo trovare linee curve e sinuose su tre lati, con uno spigolo molto appuntito sul quarto, pronto a spezzare questa sua uniformità generale. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono comunque molto buoni, per la fascia di prezzo di posizionamento, sebbene a prima vista possa apparire leggermente “plasticoso”, è resistente e pensato per un utilizzo duraturo nel tempo. Le sue dimensioni sono altrettanto ridotte, se pensate che può raggiungere comunque 14,8 cm di larghezza, 10 cm di profondità, ed uno spessore di soli 3 centimetri. In questo modo può facilmente essere posizionato ovunque vogliate, anche nello spazio che intercorre tra la base ed il televisore stesso.

Sulla sua superficie è presente un solo pulsante fisico, posto anteriormente al fianco del led di stato, da utilizzare esclusivamente per l’accensione/spegnimento. Inferiormente sono presenti quattro comodi piedini in gomma che ne permettono il posizionamento praticamente su qualsiasi superficie, evitandone lo scivolamento (alle spalle di un piedino si trova anche la vite per l’apertura della scocca, ma attenzione a farlo, perché inficia la garanzia).

Hardware e Specifiche

Mecool KT2 è un TV Box, nasce quindi con il solo scopo di rendere smart dispositivi che realmente non lo sarebbero, come ad esempio televisori di vecchie generazioni. Per funzionare deve sempre essere collegato alla presa di corrente, data la completa assenza di una batteria integrata, oltre che connesso tramite porta HDMI ad un televisore, o comunque uno schermo. Il processore è un Amlogic S905Y4, quad-core, con una configurazione di base che prevede inoltre 2GB di RAM e 32GB di memoria interna eMMC.

Il prodotto presenta certificazione Netflix, a prima vista un aspetto marginale, ma che in realtà nasconde una caratteristica quasi unica, che permette all’utente di supportare per via ufficiale la visione di contenuti in 4K UHD. La visione di contenuti, anche locali, supporta numerosi codec (AV1, H.265 e H.264, HEVC, VP9 e VC-1), con miglioramenti grafici dettati da HDR10+ e HLG. Le uniche assenze, se si possono definire tali, riguardano Dolby Vision e Dolby Atmos; tuttavia è bene tenere a mente sia la fascia di prezzo di appartenenza, che il segmento di mercato a cui è rivolti, terminali “vecchi”, a cui difficilmente l’utente andrà a collegare un impianto audio, o comunque vorrà visualizzare contenuti ad una qualità troppo elevata.

Connessioni

Spostando l’attenzione nella parte posteriore del prodotto possiamo trovare una serie di connettori fisici, quali sono HDMI 2.1, USB 2.0, un jack da 3,5mm, una porta ethernet a 100MBps per il collegamento diretto al modem, ed anche la porta per l’antenna RF. Una dotazione sufficientemente varia e fornita che comunque rende il device estremamente versatile e facilmente utilizzabile nella maggior parte delle situazioni, senza difficoltà particolari.

Coloro che invece si vorranno affidare al wireless, devono sapere essere presenti WiFi 5 dual-band, ovvero è possibile collegarsi anche in 5GHz, con supporto al bluetooth 5.0.

Funzionamento

Mecool KT2 non è il classico Android TV Box, infatti, come i più attenti avranno notato, la presenza della porta per l’antenna RF apre le porte ad un dispositivo davvero estremamente più versatile, in quanto permette di accedere direttamente al digitale terrestre di nuova generazione (DVB-T2), semplicemente collegando il corrispettivo cavo alla presa a muro. La visione è eccellente, rapida e fluida, con possibilità inoltre di accedere al prospetto della programmazione dettagliata (guida elettronica, grazie al supporto EPG) per i 7 giorni successivi alla data di visualizzazione. All’avvio la scansione è rapida, richiede davvero pochi minuti per poter iniziare ad utilizzarlo.

L’interfaccia è la classica di Android TV 11, al momento della recensione aggiornato con patch di sicurezza di Ottobre 2024 (supporta aggiornamenti OTA che verranno rilasciati nel tempo), in termini di personalizzazione e gestione dell’immagine, è possibile scegliere la risoluzione, lo spazio colore ed il modo di utilizzo dell’HDR. Discorso simile può essere esteso direttamente anche anche all’audio, dove l’utente si ritrova a poter attivare, o meno, l’audio surround. Tutto il resto è legato alle solite ottime funzioni del sistema operativo di Android, con interfacce pulite, comprensibili e facilmente raggiungibili da chiunque.

La navigazione all’interno dei menù e delle interfacce è fluida, senza rallentamenti o bug di alcun tipo da segnalare; stesso discorso per l’apertura delle app, in pochi secondi è possibile accedere direttamente al servizio. Una funzione da tenere a mente è il Google Chromecast integrato, il che permette di trasmettere i contenuti dal dispositivo Android con la pressione di un singolo pulsante, oltre chiaramente al supporto a Google Assistant. Gli utenti, ad ogni modo, possono accedere alle più importanti applicazioni di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN, Youtube e molte altre ancora, data la presenza del Google Play Store integrato.

Telecomando

Un breve paragrafo lo dedichiamo anche al telecomando, un accessorio che, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere con gli altri TV Box, risulta essere decisamente più completo. Nella parte alta si può notare ad esempio la presenza del tastierino numerico, essenziale proprio per la selezione dei canali del digitale terrestre, mentre spostando l’attenzione verso la parte bassa ci scontriamo con un setup molto più classico, caratterizzato dalla presenza del tasto di Google Assistant (per avviare il microfono e l’invio di comandi vocali), nonché quattro tasti personalizzabili a piacimento per l’avvio rapido di applicazioni.

Un telecomando relativamente piccolo, sottile, realizzato interamente con materiali plastici, comunque di qualità e duraturo nel tempo. Il funzionamento è a pile, da inserire direttamente nell’alloggiamento posteriore, due ministilo AAA, non incluse in confezione.

Conclusione

In conclusione dopo aver elogiato l’altro Android TV Box di Mecool, di cui vi abbiamo parlato qui, non possiamo che ripeterci con Mecool KT2, un prodotto sorprendentemente completo e funzionale, ad un prezzo tutt’altro che elevato. I suoi punti di forza partono da un design minimale, dimensioni compatte e peso ridotto, per poi estendersi verso la presenza di Android TV (con certificazione ufficiale Netflix, da non trascurare) e soprattutto il digitale terrestre di nuova generazione integrato. L’ultimo plus degno di nota è sicuramente il telecomando, anch’esso completo, personalizzabile e davvero ben fatto.

Dall’altro lato della medaglia troviamo una poca possibilità di personalizzazione dell’immagine, e l’assenza delle pile per il funzionamento del telecomando. Mecool KT2 può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, a questo link, al prezzo di 78,03 euro. All’atto dell’acquisto dovete solamente selezionare il tipo di presa che volete (nel nostro caso EU), in quanto l’unica versione attualmente in vendita prevede 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. I metodi di pagamento accettati sono i soliti, quali carta di credito e PayPal, con garanzia di 2 anni, spedizione gratuita presso il vostro domicilio (senza il rischio di pagare dazi doganali di alcun tipo). Nel complesso un prezzo più che bilanciato per un prodotto che è comunque in grado di proporre un qualcosa di nuovo rispetto ai soliti e classici Android TV Box, appunto il digitale terrestre 2.0, dimostrando nel contempo di essere sufficientemente rapido, reattivo e capace di sopportare anche grandi carichi di lavoro.