Optima Mobile, ritorna una super offerta a basso costo

Tra i vari operatori telefonici virtuali, c’è anche Optima Mobile con la sua fantastica proposta. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco deciso di far tornare ufficialmente a disposizione degli utenti una delle sue offerte di rete mobile di punta. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Optima Super Mobile Smart 20+. Secondo quanto è emerso, quest’ultima rimarrà disponibile per circa dieci giorni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Optima Mobile fa tornare la sua promo low cost Optima Super Mobile Smart 20+

A partire dalla giornata di ieri 17 aprile 2025, l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha fatto tornare una delle sue offerte mobile di punta. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è nota con il nome di Optima Super Mobile Smart 20+. Quest’ultima era già stata proposta in passato dall’operatore, ma ora è tornata nuovamente disponibile. Secondo quanto riportato in rete, l’offerta rimarrà a disposizione degli utenti per circa dieci giorni, ovvero fino alla giornata del prossimo 27 aprile 2025.

Optima Super Mobile Smart 20+ si contraddistingue rispetto alle altre offerte dei rivali per il suo elevatissimo rapporto tra qualità e prezzo. Gli utenti dovranno infatti sostenere una spesa davvero minima di appena 4,95 euro al mese. Nonostante questo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino ad addirittura 120 GB di traffico dati. Rispetto alla sua versione standard resa disponibile in passato, questa nuova offerta include dunque 20 GB di traffico dati in più.

Il bundle dell’offerta non si esaurisce però qui. Gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms da inviare verso tutti. Solitamente gli utenti avrebbero dovuto pagare un costo di 19,90 euro per la scheda sim. Ora, però, l’operatore virtuale ha deciso di proporre l’acquisto della scheda sim ad un prezzo scontato di 9,90 euro. Ricordiamo che Optima Super Mobile Smart 20+ è disponibile per tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia con portabilità del numero sia con attivazione di un nuovo numero.