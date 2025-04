Il motore che trasforma le auto da elettriche a ibride

Tale soluzione offre alle case automobilistiche un’alternativa estremamente flessibile. Consentendo di rispondere alla crescente domanda di veicoli ibridi senza dover riprogettare completamente le linee produttive. Il sistema powertrain di Horse si distingue per la sua capacità di essere installato nello stesso spazio del motore di trazione principale di un veicolo elettrico. Richiedendo solo modifiche minime per trasformare un’auto elettrica in una ibrida.

Un aspetto davvero interessante del Future Hybrid Concept è la sua versatilità. Tale gruppo propulsore non solo può essere utilizzato come motore ibrido in parallelo. Ma può anche fungere da range extender, estendendo l’autonomia dei veicoli elettrici e migliorando l’efficienza complessiva. Ciò consente ai costruttori di offrire soluzioni diversificate.

Inoltre, Horse Powertrain ha progettato il sistema per essere compatibile con una vasta gamma di carburanti. Tra cui benzina, metanolo e quelli sintetici. Tale approccio amplia ulteriormente le potenzialità del sistema. Permettendo ai produttori di integrare il nuovo powertrain nelle loro vetture. Ciò senza dover affrontare complessi cambiamenti nelle infrastrutture di produzione.

Il design compatto e integrato del Future Hybrid Concept rappresenta una soluzione utile per ridurre i costi di produzione. Ed anche quelli delle risorse necessarie per l’adozione di tecnologie ecologiche. Il futuro della mobilità sostenibile potrebbe essere molto più diversificato. In tale ottica, il Future Hybrid Concept offre una visione di mobilità tecnologicamente neutrale, capace di rispondere alle esigenze locali. Senza forzare i costruttori a scegliere un’unica strada.