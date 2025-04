MooInk V: dettagli sul nuovo e-reader pieghevole

È stato presentato il nuovo MooInk V. Rappresenta un’innovazione importante nel settore degli e-reader. Il debutto è avvenutodurante il Touch Taiwan 2025. Si tratta del primo dispositivo pieghevole al mondo, progettato grazie alla collaborazione tra E Ink e Readmoo. Tale nuovo prodotto promette di ridefinire l’esperienza di lettura digitale, cercando di avvicinarsi sempre di più alla sensazione di sfogliare un vero libro. Senza rinunciare alla praticità e i vantaggi della tecnologia.

Presentato il nuovo moonInk V per la lettura digitale

Lo schermo a colori E Ink Gallery da 8 pollici è diviso in due sezioni. Ciò permette la visualizzazione di due pagine distinte. La piega centrale, che simula il dorso di un libro, crea un effetto visivo interessante. Inoltre, la possibilità di piegare il dispositivo rende l’esperienza ancora più coinvolgente e realistica. Come se si stesse tenendo in mano un vero libro tascabile.

Un altro grande vantaggio di tale design è la praticità. Quando il dispositivo è piegato, diventa compatto e facile da trasportare. Senza compromettere la qualità della lettura. La superficie è realizzata con una lega di alluminio e magnesio. Ciò garantisce resistenza senza aggiungere troppo peso. Con i suoi 255 grammi, mooInk V è abbastanza leggero da essere portato ovunque. Inoltre, la possibilità di piegarlo in due diverse angolazioni offre una versatilità unica. Quando è piegato a 180 gradi, mooInk V si comporta come un normale e-reader, mostrando una pagina alla volta. Mentre quando è piegato a 90 gradi, l’esperienza di lettura diventa simile a quella offerta da un libro.

Non è ancora stata annunciata la data di rilascio. Inoltre, anche il prezzo del dispositivo non è stato riferito. Mentre si attendono maggiori informazioni sul mooInk V, è innegabile che si tratta di un’occasione unica. Soprattutto per gli amanti della lettura digitale che desiderano accedere ad un’esperienza più “tradizionale”. Il nuovo e-reader rappresenta un dispositivo innovativo per il settore.