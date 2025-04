Boox rivoluziona l’e-reader, ecco come

Boox cambia le regole del gioco. L’azienda cinese Onyx ha lanciato un importante aggiornamento per la sua linea di e-reader. Essa infatti ha deciso di puntare su un mix di tecnologia e versatilità che la distingue da qualsiasi altro concorrente. Gli e-reader Boox ora non si limitano più alla semplice lettura. Ma diventano dispositivi polifunzionali, dotati di sistema operativo Android e, in alcuni modelli, anche di schermi a colori. Questo dettaglio, tutt’altro che marginale, li rende più simili a piccoli tablet e meno a strumenti dedicati esclusivamente agli ebook.

Onyx Boox e il nuovo firmware 4.0: un salto di qualità

I modelli Note Air4 C, NoteMax e Palma 2, tra gli ultimi usciti, integrano funzionalità avanzate come la scrittura con penna digitale e la lettura su display e-ink a colori. Nonostante l’apparente somiglianza con altri e-reader, la presenza del sistema Android consente di installare anche app concorrenti come Kindle o Kobo, offrendo così un livello di flessibilità mai visto prima. Ma il vero punto di svolta di Boox è rappresentato dal nuovo firmware 4.0, un aggiornamento che rivoluziona l’esperienza utente in ogni dettaglio.

L’aggiornamento appena rilasciato introduce numerose novità che migliorano la fruibilità, l’organizzazione dei contenuti e l’interazione con i file. La lettura dei PDF diventa più immediata grazie all’introduzione dell’OCR in background, che permette di sfogliare i documenti mentre vengono ancora processati. I link diventano cliccabili, le evidenziazioni sono più leggibili e, per chi prende appunti, sono ora disponibili nuove forme geometriche da utilizzare nei documenti.

Un’altra funzione chiave riguarda la scrittura a mano libera sopra immagini o testi, con il sistema che organizza automaticamente le annotazioni più lunghe in una sorta di indice. Anche la grafica si evolve. Margini, font, spaziatura e colore dello sfondo si possono personalizzare in modo avanzato. È persino possibile salvare le preferenze e applicarle a tutti i documenti.

Prestazioni più fluide, nuova barra delle funzioni personalizzabile nella libreria, passaggi rapidi tra modalità di visualizzazione e supporto esteso a quasi tutta la serie completano un aggiornamento che mira a ridefinire il concetto stesso di e-reader.