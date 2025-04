ho. Mobile: avere 200 GB con il 5G è un gioco da ragazzi, ecco la promo

L’operatore virtuale ho. Mobile torna protagonista con una nuova offerta davvero interessante per chi cerca una soluzione completa e conveniente. Finalmente arriva anche il 5G, insieme a un pacchetto dati decisamente generoso e nessun limite per chiamate e SMS, il tutto a un prezzo fisso mensile che rimarrà invariato per sempre.

Cosa include l’offerta ho. Mobile

Con questa tariffa, ho. Mobile offre:

200 GB di traffico dati mensile con connessione in 5G ;

minuti senza limiti verso qualsiasi numero nazionale;

SMS illimitati verso tutti.

La vera novità è il prezzo, di soli 9,99 euro al mese, che non subirà aumenti nel tempo. Un aspetto importante per chi desidera certezze sul costo della propria tariffa telefonica.

Attivazione rapida: arriva anche la eSIM

ho. Mobile punta anche sulla comodità, dando agli utenti la possibilità di scegliere come attivare la propria offerta. Chi preferisce una scheda classica può ricevere la SIM direttamente a casa o ritirarla in edicola. In questo caso, è possibile attivare il servizio rapidamente utilizzando il proprio SPID per la verifica dell’identità.

In alternativa, c’è la nuova opzione eSIM, disponibile al costo aggiuntivo di 1,99 euro una tantum. Con questa soluzione, l’attivazione è praticamente immediata: non bisogna aspettare che arrivi fisicamente la SIM a casa, rendendo così più semplice e veloce iniziare subito a utilizzare il servizio.

L’attivazione standard dell’offerta parte invece da 2,99 euro, variando leggermente in base all’operatore di provenienza.

Assistenza via WhatsApp inclusa

Un altro vantaggio significativo introdotto da ho. Mobile è la nuova assistenza clienti tramite WhatsApp. Si tratta di un servizio appena introdotto dal gestore, che consente agli utenti di ricevere rapidamente supporto direttamente dalla chat di WhatsApp, facilitando ancora di più il rapporto con l’operatore in caso di domande o problemi.

Con questa offerta completa, trasparente e ricca di vantaggi, ho. Mobile cerca quindi di conquistare nuovi utenti offrendo finalmente il 5G, un pacchetto dati consistente e un’assistenza clienti ancora più semplice ed efficace, mantenendo un prezzo sempre conveniente.