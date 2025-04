Realme e Vivo, nuovi device a rate zero con WindTre

Il noto operatore telefonico italiano WindTre ha da poco aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili a rate mensili a costo pari a zero euro. In particolare, ora gli utenti potranno acquistare ben due nuovi smartphone di punta dei produttori tech Realme e Vivo, ovvero i nuovi Realme 14X 5G e Vivo Y29s. Entrambi sono in grado di supportare la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme e Vivo, due nuovi smartphone acquistabili a rate da zero euro con l’operatore WindTre

Da pochi giorni gli utenti potranno acquistare con l’operatore telefonico italiano WindTre ben due nuovi smartphone dei produttori tech Realme e Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai nuovi Realme 14X 5G e Vivo Y29s 5G. Come suggerisce anche il nome, entrambi gli smartphone sono in grado di supportare la navigazione con le nuove reti di quinta generazione.

In particolare, ora gli utenti interessati ad acquistarli potranno farlo con l’operatore telefonico WindTre. Nel dettaglio, entrambi gli smartphone sono disponibili all’acquisto con l’operatore con delle rate mensili da zero euro al mese. Gli utenti dovranno infatti pagare soltanto un costo per l’anticipo e il costo di attivazione. Un’occasione davvero unica per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone e che vogliono risparmiare.

Il nuovo Realme 14X 5G è disponibile all’acquisto con WindTre nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno ad un costo per l’anticipo di 129,99 euro, dopo di che con rate da zero euro al mese. Il nuovo Vivo Y29s 5G, invece, è disponibile all’acquisto con WindTre con un costo per l’anticipo di 49,99 euro e successivamente sempre rate da zero euro al mese. Ricordiamo che con l’operatore sono disponibili all’acquisto a rate anche tanti altri smartphone di rilievo, tra cui il nuovo Samsung Galaxy A16 5G.