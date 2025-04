Google continua a lavorare al riavvio automatico

Google continua a muovere passi importanti nel miglioramento della sicurezza dei dispositivi Android. Ciò anche se a volte tali avanzamenti richiedono più tempo del previsto per essere concretizzati. Un esempio concreto riguarda la funzione attualmente in fase di studio, che permetterà il riavvio automatico degli smartphone Android dopo tre giorni consecutivi di inattività. L’obiettivo è incrementare la protezione dei dati dell’utente. Sfruttando un livello di sicurezza più avanzato rispetto al semplice blocco dello schermo.

Google: dettagli sulla nuova funzione di sicurezza

Tale funzionalità, che prevede il riavvio del dispositivo ogni 72 ore di inattività, non sarà abilitata di default. Saranno gli utenti, infatti, a decidere se attivarla. Rendendola una misura di sicurezza completamente opzionale. Una scelta che mostra come Google sia attenta a bilanciare l’esigenza di sicurezza con la libertà di personalizzazione e controllo da parte degli utenti.

La notizia ha inizialmente suscitato grande curiosità tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Specialmente dopo il teardown di una recente versione dei Google Play Services che lasciava intendere che l’implementazione di tale funzionalità fosse imminente. Invece, Google ha chiarito che i tempi sono tutt’altro che brevi. Non solo la feature non è pronta, ma non esiste ancora nemmeno un’interfaccia utente pensata per la sua gestione.

È importante sottolineare che non tutti potrebbero apprezzare l’idea di vedere il proprio telefono riavviarsi senza preavviso, anche se dopo tre giorni di completo inutilizzo. Alcuni potrebbero temere la perdita di sessioni aperte, dati temporanei o semplicemente trovare scomodo dover reinserire il PIN o la password. Proprio per tale motivo, la possibilità di decidere a proprio piacimento se attivare la funzione rappresenta una scelta saggia. Google così offre la possibilità di optare o meno per tale opportunità senza obblighi. Saranno i singoli utenti a decidere se si vuole un maggiore livello di sicurezza o se preferiscono farne a meno.