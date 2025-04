Giradischi da 10.000 dollari? Ecco i dettagli

Il settore tecnologico e del design è sempre in fermento, proponendo sul mercato soluzioni creative ed innovative. A tal proposito, durante la Milano Design Week, un oggetto ha catturato l’attenzione di appassionati di musica, collezionisti e amanti dell’hi-tech. Si tratta del nuovo giradischi Hotaru. Presentato dalla nota azienda giapponese Audio-Technica. Il giradischi presenta un design futuristico, Arricchito da tecnologie avanzate. Come la levitazione magnetica e l’illuminazione LED RGB strobo. Tali caratteristiche lo rendono un vero oggetto da collezione. Nonostante tali tecnologie non siano del tutto nuove nel settore, l’approccio adottato da Audio-Technica ne rinnova completamente il concetto.

Giradischi Hotaru: ecco i dettagli

La levitazione magnetica, ad esempio, è stata spinta a un livello superiore. A levitare non è solo il piatto, come avveniva in alcune implementazioni precedenti. Nel dispositivo Hotaru l’intera struttura del giradischi (braccio compreso) fluttua sospesa nell’aria. Ciò ha un impatto diretto sulla qualità del suono, riducendo drasticamente le vibrazioni esterne che potrebbero interferire con la riproduzione. La base, realizzata in elegante alluminio con piedi in ottone massiccio, garantisce stabilità. Inoltre, integra anche un sistema stereo a due vie, con altoparlanti full-range e tweeter da 63,5 mm.

Il piatto, in acrilico trasparente, è un ulteriore tocco di classe. Grazie a una serie di LED RGB strategicamente posizionati, può illuminarsi in venti tonalità statiche oppure passare fluidamente da un colore all’altro. Creando un effetto simile a quello delle tastiere gaming RGB. Per chi cerca un’esperienza più immersiva, è disponibile anche una modalità che sincronizza le luci con la musica. Audio-Technica produrrà solo 1.000 unità di tale dispositivo.

Ma l’esclusività ha un prezzo. Con un costo di 9.999 dollari, Hotaru si posiziona come un prodotto di lusso. La Milano Design Week si conferma quindi non solo un palcoscenico per il design più raffinato, ma anche un trampolino per tecnologie audaci che uniscono arte e ingegneria. E il giradischi Hotaru ne è l’esempio perfetto.