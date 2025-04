Apple: calo delle vendite registrato in Cina

Nel primo trimestre del 2025, Apple riconquista il primo posto nel mercato globale degli smartphone. Un traguardo importante che trova un intoppo in Cina. Qui, infatti, Cupertino fatica ad imporsi, a causa dei brand locali sempre più agguerriti. I numeri parlano chiaro: in Cina, tra gennaio e marzo, Apple ha visto il suo market share scendere dal 15,6% dello scorso anno al 13,7%. Scivolando così al quinto posto, superata da Xiaomi, Huawei, OPPO e Vivo. La situazione è ancora più evidente guardando ai volumi. Su 71,6 milioni di smartphone spediti in Cina nel primo trimestre, solo 9,8 milioni sono stati iPhone. Ciò rappresenta un calo del 9% rispetto al Q1 dell’anno precedente.

Apple: problemi riscontrati con il mercato cinese

In tale contesto, le aziende concorrenti registrano performance in netta crescita. Xiaomi, per esempio, ha visto un’impennata del 39,9% nelle spedizioni. Assicurandosi il 18,6% del mercato. Mentre Huawei consolida la sua ripresa con uno share del 18% e un incremento significativo nelle vendite. Tale scenario evidenzia due dinamiche chiave. La prima è la crescente competitività delle aziende cinesi. La seconda riguarda l’impatto della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che continua a influenzare le scelte dei consumatori e dei produttori. Le restrizioni e i dazi imposti hanno creato un clima di incertezza. Rendendo più costosi alcuni componenti e complicando le catene di approvvigionamento.

Con tali premesse, il futuro si preannuncia complesso. L’inasprimento delle relazioni internazionali potrebbe tradursi in nuovi ostacoli per le aziende occidentali in Cina. Come testimoniato dal caso di Apple. Ciò mentre i brand cinesi potrebbero, invece, continuare a rafforzare la propria posizione sia a livello locale che globale. Per Apple sarà fondamentale ripensare la propria strategia nel mercato cinese. Puntando su una maggiore localizzazione dell’offerta, nuove partnership e, forse, una maggiore apertura alle dinamiche commerciali del Paese. Solo così potrà sperare di recuperare terreno in un contesto sempre più competitivo e politicamente sensibile.