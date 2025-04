Milano lancia la ZTL nel Quadrilatero della Moda: una svolta per il traffico

La nuova Zona a Traffico Limitato del Quadrilatero della Moda è pronta a diventare operativa. Dopo un lungo percorso di approvazione e discussioni accese tra cittadini, commercianti e istituzioni, il Comune di Milano ha annunciato che la ZTL entrerà in funzione a metà maggio. Per i primi due mesi, però, le telecamere saranno in fase di pre-esercizio. Ciò significa che nessuna sanzione verrà erogata automaticamente, ma verranno effettuati controlli sul corretto funzionamento dei dispositivi. In questa fase transitoria, eventuali infrazioni potranno comunque essere rilevate e sanzionate manualmente dalla Polizia Locale.

Milano: fasce orarie per i trasporti e deroghe per l’attività commerciale

Le zone di Milano interessate comprendono gli isolati compresi tra via Manzoni, via Senato, via San Damiano, corso Monforte e via Cino del Duca. L’accesso sarà vietato 24 ore su 24, ogni giorno, con eccezioni limitate e ben definite. I residenti, i domiciliati registrati, i proprietari di box o posti auto interni, i clienti diretti alle autorimesse e i mezzi di servizio come artigiani o tecnici manutentori, potranno accedere previa autorizzazione. Anche taxi, NCC e veicoli destinati a eventi legati alle maison della moda potranno circolare, ma solo con permessi temporanei e approvazione del Comando di zona.

Dopo un confronto con commercianti e operatori logistici, sono stati estesi gli orari di ingresso per i veicoli adibiti al trasporto merci. L’accesso sarà consentito dalle 20 all’una di notte e dalle 9 alle 11 del mattino. Per chi trasporta alimenti deperibili, è stata aggiunta anche una finestra pomeridiana, dalle 16 alle 18. Questi veicoli non necessitano di registrazione preventiva. Infatti il sistema sarà in grado di riconoscerli in automatico attraverso la lettura delle targhe.

Moto e ciclomotori, infine, saranno autorizzati a circolare senza limiti almeno per il primo anno. Un provvedimento che, secondo l’amministrazione di Milano, bilancia l’esigenza di tutela ambientale con le necessità operative di chi lavora in una delle zone più prestigiose della città.