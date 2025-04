WhatsApp: in arrivo una nuova funzione di rilevamento degli screenshot

WhatsApp sta preparando una nuova funzione. Una novità che potrebbe cambiare il modo in cui le persone interagiscono con i contenuti sulla piattaforma. L’azienda di Meta sta infatti testando un’opzione che consente di rilevare quando qualcuno scatta uno screenshot di una conversazione. Tale notizia è emersa grazie all’analisi del codice dell’APK di WhatsApp per Android. Proprio qui infatti è stata trovata una traccia di questa nuova caratteristica. Anche se non è ancora stata confermata ufficialmente, la sua introduzione potrebbe rappresentare un’importante evoluzione nell’ambito della privacy e della sicurezza degli utenti.

WhatsApp: tra privacy e socialità e una particolare attenzione alla sicurezza

Attualmente, WhatsApp ha già adottato alcune misure per proteggere i contenuti degli utenti. Come ad esempio l’impossibilità di fare foto sulle immagini del profilo altrui. Ma con l’introduzione della funzione di rilevamento degli screenshot, l’app andrebbe a rafforzare ulteriormente il suo impegno verso la protezione della privacy. Se questa opzione dovesse essere implementata, le persone potrebbero ricevere notifiche ogni volta che qualcuno cattura uno screenshot del loro stato o di altre comunicazioni. Ciò potrebbe quindi rappresentare una misura preventiva per disincentivare comportamenti inappropriati, come la diffusione non autorizzata di contenuti privati.

Il rilevamento degli screenshot potrebbe così essere il segnale di un cambiamento nella strategia di WhatsApp. La quale sembra voler seguire l’esempio di altre app orientate alla privacy come Snapchat. Quest’ultima, infatti, ha introdotto da tempo la possibilità di ricevere notifiche quando un proprio contenuto viene screenshottato, in un tentativo di tutelare la privacy. La piattaforma sta cercando quindi di trovare un equilibrio tra la condivisione e la protezione delle informazioni più sensibili.

In ogni caso tale novità è ancora in fase di test e non ha una data ufficiale di rilascio. Ma non è nemmeno escluso che il progetto venga abbandonato prima che venga ufficialmente introdotto. L’introduzione di una simile funzionalità sarebbe comunque solo una delle tante innovazioni in arrivo.