Vivo: in arrivo i nuovi modelli X200 Ultra e X200s

Il 2025 si apre con un’importante novità per il mondo degli smartphone. Vivo ha ufficialmente presentato i nuovi X200 Ultra e X200s. Si tratta di due dispositivi che rappresentano un importante passo avanti. In particolare, nel campo della fotografia mobile. Frutto della stretta collaborazione con Zeiss, i nuovi smartphone puntano a ridefinire gli standard del settore. Offrendo una combinazione di potenza, qualità d’immagine e design senza compromessi. Con tale nuova linea, Vivo non si limita a competere con i colossi del settore. Punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza fotografica evoluta.

Vivo: i dettagli sui nuovi smartphone

Il modello X200 Ultra è senza dubbio il fiore all’occhiello della nuova gamma. Il dispositivo presenta un display da 6,82 pollici LTPO AMOLED. Con risoluzione QHD+ e una luminosità massima di 4.500 nit. Lo smartphone di Vivo è gestito da OriginOS 5. Il suo design richiama volutamente quello di una fotocamera compatta. Ciò grazie ad un modulo fotografico posteriore imponente e curato nei minimi dettagli. Il dispositivo integra una tripla fotocamera da 50+200+50MP. Accompagnata da una cam frontale da 50MP. Uno dei punti di forza è la presenza di due chip dedicati. Si tratta del V3+, che si occupa dell’elaborazione delle immagini, e il VS1, dedicato al miglioramento della messa a fuoco e all’ottimizzazione dell’esposizione. Inoltre, grazie a un obiettivo opzionale con zoom 2,35x, il sistema può raggiungere una lunghezza focale di ben 200mm.

Sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 8 Elite e una batteria da 6.000mAh con ricarica rapida 90W cablata e 40W wireless. Ciò insieme ad un sistema di raffreddamento avanzato. La certificazione IP68/IP69 e il vetro ultra resistente completano il profilo di uno smartphone pensato per durare e performare in ogni situazione. Disponibile in tre varianti di colore. Tra cui una raffinata edizione argento con scocca zigrinata.

Il secondo dispositivo proposto da Vivo è il nuovo X200s. Tale modello si rivolge a chi cerca prestazioni di alto livello, ma in un formato più compatto. Con un display AMOLED da 6,67 pollici e una luminosità di picco di 5.000 nit. La fotocamera anteriore da 32MP e le tre posteriori da 50MP. Tutte con trattamento Zeiss T*, dettaglio che assicura qualità e fedeltà cromatica. La batteria è da 6.200mAh e supporta la ricarica rapida sia via cavo che wireless. Il dispositivo è animato dal Dimensity 9400+. Inoltre, supporta a 16GB di RAM e ben 1TB di spazio di archiviazione.

I prezzi dei nuovi modelli Vivo partono da circa 501 euro per il modello base del X200s, fino a oltre 1.150 euro per la versione top del X200 Ultra con kit fotografico incluso.