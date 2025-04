Vodafone Silver per Pasquetta a partire da soli 7,99€ mensili

I gestori più importanti del panorama telefonico italiano sono sempre gli stessi e questa non è più una notizia. In realtà la concorrenza si è scatenata negli ultimi anni anche se un provider forte come Vodafone riesce sempre a tenere la barra dritta anche con il mare in tempesta. Come l’azienda ha dimostrato anche durante gli scorsi mesi, le sue offerte possono andare avanti a lungo e infatti anche in questo caso sono disponibili.

Se vi state chiedendo quali sono le più importanti che Vodafone rende presenti sul mercato telefonico mobile, si tratta delle due Silver per eccellenza. Tutte hanno minuti, messaggi e giga ma anche una qualità eccezionale, la più spiccata in assoluto.

Vodafone Silver 100 e Silver 150: cosa offrono nel dettaglio

La prima offerta, Vodafone Silver 100, è pensata per chi vuole spendere meno pur mantenendo molti giga. Al costo mensile di 7,99 euro, gli utenti ottengono ogni mese:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

200 SMS da utilizzare verso qualsiasi operatore;

100 GB di traffico dati in rete 4G.

Basta aggiungere praticamente 2€ al mese in più per avere invece la Silver 150: questa include gli stessi contenuti ma 150 GB al mese in 4G. Il prezzo è di 9,99€ mensili.

Solo per il primo mese c’è una promozione che riguarda entrambe le soluzioni di Vodafone, ovvero quella che permette agli utenti di pagarle solo 5€.

SmartPay: come avere 50 GB extra gratis

Per chi vuole ottenere ancora più giga senza costi aggiuntivi, Vodafone mette a disposizione il servizio SmartPay. Attivando gratuitamente SmartPay, ovvero la ricarica automatica collegata direttamente al conto corrente, gli utenti riceveranno subito altri 50 GB aggiuntivi al mese.

Con questo bonus, Silver 100 diventa quindi una promozione da 150 GB mensili, e Silver 150 raggiunge addirittura quota 200 GB, il tutto mantenendo invariati i prezzi iniziali. Va ricordato che entrambe le soluzioni sono destinate solo a chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale.