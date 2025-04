Iliad ha battuto TIM e Vodafone: due offerte da 250 e 300 GB in 5G

Iliad rilancia le sue promozioni dedicate agli utenti che cercano pacchett completi e convenienti con tanto traffico dati e la potenza del 5G. Tra le offerte più interessanti del momento ci sono la TOP 250 Plus e la TOP 300, che puntano a conquistare non solo nuovi clienti, ma anche chi è già fedele a Iliad e desidera passare a un piano più generoso.

Iliad TOP 250 Plus: 250 GB e tanti vantaggi in Europa

Scegliendo una promo del calibro della nuova TOP 250 Plus gli utenti possono avere il meglio. Ci sono infatti al suo interno 250 GB in rete 5G. È proprio in questo modo che gli utenti possono avere il massimo della qualità senza preoccuparsi di terminare i giga a loro disposizione. In più ecco anche 25 GB da utilizzare in tutta Europa, perfetti per chi viaggia spesso fuori dai confini nazionali e vuole evitare spese extra. Non potevano mancare inoltre chiamate e messaggi senza limiti verso tutti, con il costo che culmina in soli 9,99€ mensili per sempre.

Iliad TOP 300: per chi vuole ancora più Giga

Chi desidera ancora più traffico internet può scegliere invece la tariffa TOP 300, che mette a disposizione addirittura 300 GB mensili in 5G, sempre con minuti e SMS illimitati. Questa opzione costa 11,99 euro al mese, con un pacchetto leggermente inferiore per quanto riguarda i dati utilizzabili fuori dall’Italia: 16 GB in Europa.

Anche in questo caso il prezzo mensile rimane fisso per sempre, garantendo così massima trasparenza e convenienza duratura nel tempo.

Disponibili per nuovi utenti e per chi è già cliente Iliad

Entrambe le offerte possono essere scelte non solo da nuovi clienti che attivano un numero Iliad, ma anche da chi è già cliente dell’operatore francese e vuole passare a una tariffa più ricca. Attenzione però, perché per effettuare il passaggio è necessario che la propria offerta attuale abbia un costo inferiore rispetto a quella che si vuole attivare.

Quindi, se un utente Iliad attualmente paga meno di 9,99 euro può passare alla TOP 250 Plus, mentre se paga meno di 11,99 euro al mese può scegliere la TOP 300. Iliad conferma così la sua attenzione anche ai già clienti, proponendo piani flessibili, convenienti e senza vincoli nascosti.