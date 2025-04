Vodafone, aprile 2025: le Silver sono ancora qui e partono da 7,99€ mensili

Vodafone non perde mai quel piglio che tanto piace agli utenti. Il provider anglosassone infatti riesce sempre a mettersi in gioco, benché la concorrenza sia ormai da tempo spietata. Secondo quanto riportato infatti, anche durante questo mese di aprile sta facendo di tutto per portare dal suo lato tanti nuovi utenti e anche per riconquistare quelli vecchi.

Ora la sfida agli operatori low cost è stata ufficialmente lanciata: ci sono due offerte pensate per chi arriva da Iliad o da gestori virtuali. Le nuove tariffe si chiamano Silver 100 e Silver 150, e combinano minuti illimitati, tanti giga e un prezzo competitivo, con un vantaggio in più per chi sceglie di pagare in modo smart.

Vodafone Silver 100: una proposta che garantisce 100 GB in 4G

La prima opzione è Silver 100, che include ogni mese:

100 GB in 4G ;

chiamate senza limiti verso tutti;

200 SMS verso qualsiasi operatore.

Il prezzo standard è di 7,99€ al mese, ma il primo mese costa solo 5€. Chi attiva l’opzione SmartPay, cioè il pagamento automatico tramite conto corrente o carta, riceve anche 50 GB aggiuntivi, arrivando a 150 GB complessiviogni mese.

Vodafone Silver 150: ancora più dati e un prezzo super conveniente

Chi desidera più giga può optare per Silver 150, che offre:

150 GB in 4G ;

minuti e 200 SMS inclusi ;

prezzo di 9,99€ al mese, con primo mese a 5€.

Anche in questo caso, attivando SmartPay si ricevono 50 GB in più, per un totale di 200 GB al mese.

Offerte su misura per chi cambia operatore

Entrambe le promozioni sono riservate a chi passa a Vodafone da Iliad o da altri operatori virtuali. La procedura può essere completata online o nei negozi aderenti.

Il servizio SmartPay non ha costi aggiuntivi e permette di evitare il rischio di rimanere senza credito, attivando il rinnovo automatico.

Con queste offerte, Vodafone propone un mix tra qualità della rete e prezzo competitivo, aggiungendo anche la possibilità di ottenere più giga gratuitamente. Un’opzione da valutare attentamente per chi sta cercando una nuova offerta mobile completa e vantaggiosa.