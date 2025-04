Very Mobile lancia una nuova promozione: tre mesi gratis

Very Mobile ha deciso di sorprendere i suoi utenti. Il noto operatore semivirtuale di WindTre ha infatti proposto una nuova e vantaggiosa promozione. Si tratta del programma Giga Green. Una soluzione che premia i clienti con vantaggi legati alla sostenibilità, oltre ad offrire tre mesi gratuiti del servizio Readly. Questo servizio consente l’accesso illimitato a un vasto catalogo di riviste e quotidiani digitali, con oltre 8.000 titoli disponibili per la lettura. Il tutto, nel pieno rispetto dell’ambiente, dato che la promozione si inserisce nel più ampio programma che supporta iniziative ecologiche. Come ad esempio la pulizia delle spiagge e la riforestazione.

Very Mobile Giga Green: un’ iniziativa sostenibile e benefica

I clienti di Very Mobile che desiderano approfittare di questa offerta devono accedere alla sezione “Giga Green” presente nell’app ufficiale. Qui troveranno poi il codice promozionale necessario per ottenere i tre mesi gratuiti. Il codice, “veryreadly”, deve essere inserito nella pagina di attivazione dell’abbonamento Readly, raggiungibile tramite il link fornito dall’operatore. La promo è valida fino al 21 aprile 2025. Quindi i clienti devono affrettarsi se vogliono sfruttare questa occasione.

Una volta inserito il codice, i clienti potranno attivare il loro abbonamento e iniziare a leggere su un massimo di cinque dispositivi. Tra cui smartphone, tablet e PC. Il periodo gratuito durerà per tre mesi. Al termine dei quali l’abbonamento verrà automaticamente rinnovato al costo di 14,99€ al mese, salvo disattivazione.

Insomma, il programma Giga Green di Very Mobile è stato lanciato con l’intento di incoraggiare i propri clienti a partecipare attivamente alla causa ambientale. Ogni mese, i clienti che partecipano al programma possono utilizzare i loro Giga consumati per sostenere progetti ecologici in Italia. In più, GigaGreen offre anche vantaggi in partnership con altre aziende, che spaziano da sconti su prodotti e servizi a vantaggi esclusivi in ambito mobilità e benessere. Ogni promo disponibile all’interno dell’app ha una durata specifica. Ma tutte sono pensate per premiare l’impegno ecologico e l’utilizzo consapevole delle risorse.