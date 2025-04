Corsa contro il tempo per le case auto cinesi: quanto dureranno?

Il mercato delle auto elettriche in Cina è ormai una giungla. Le regole sono cambiate e chi non si adatta rischia l’estinzione. Le parole di Zhu Xican, docente alla Tongji University, pesano come un monito: nessuna azienda sotto i 2 milioni di veicoli venduti all’anno avrà futuro. Serve una svolta. Il sogno di competere da soli contro giganti come BYD sembra ormai illusorio. Nessuno spazio per la debolezza. Il numero di auto vendute non è solo un dato commerciale: è la chiave per finanziare ricerca e sviluppo, oggi più che mai fondamentali. Se l’innovazione si ferma, il declino è immediato. E allora, perché non unirsi? Perché non creare un fronte comune?

Il tempo stringe per NIO, Xpeng e Li Auto

Zhu non ha dubbi: fusioni, alleanze, ristrutturazioni. Solo così NIO, Xpeng e Li Auto potranno sopravvivere. Tre nomi ormai familiari, eppure fragili davanti alla corsa globale dell’auto elettrica. Se oggi non si agisce, domani potrebbe essere troppo tardi. La soglia di sopravvivenza è fissata e non fa sconti. Li Auto sembra l’unica a tenere la rotta. Nessun passo falso rilevante, una crescita solida e attenzione costante al prodotto. Xpeng, invece, ha pagato cara la scelta di puntare tutto sul software. È servito l’intervento di figure forti come Wang Fengying per rimettere in equilibrio il progetto. E NIO? Secondo Zhu, l’immagine conta troppo, mentre l’innovazione rischia di passare in secondo piano. Si può costruire un impero solo con marketing e design? Chissà, ma solo i più forti resteranno in piedi.

Il futuro delle auto cinesi passa per una cruda selezione naturale. Lo dice anche Li Yanwei, della China Automobile Dealers Association: dieci marchi, non uno di più, potranno sopravvivere. E la soglia resta quella: due milioni di auto all’anno. Numeri da vertigine, numeri che non tutti possono raggiungere. Li Auto potrebbe farcela se saprà replicare il successo dell’EREV anche nei nuovi modelli totalmente elettrici. Un successo che non si costruisce solo con l’estetica, ma con prestazioni, tecnologia e visione. Chi non ha un piano solido dovrà sparire. Chi resta, chi cade? Nessuno può dirlo con certezza. Di sicuro, le auto del futuro non avranno spazio per i deboli.