Samsung, tutti i Galaxy che riceveranno la One UI 8: la lista sicura

Samsung sembra pronta a velocizzare il rilascio della sua prossima grande novità software. Secondo i primi test interni e alcune anticipazioni, la One UI 8 basata su Android 16 potrebbe arrivare già da luglio 2025, con un calendario che sorprende, soprattutto se confrontato con i ritardi visti con la versione precedente. L’obiettivo è chiaro: evitare gli errori del passato, come quelli legati a One UI 7 e alla sua distribuzione a rilento e problematica.

I modelli Galaxy S compatibili con One UI 8

Secondo le informazioni trapelate dal leaker @tarunvats33, la nuova versione è attualmente in fase di test sul Galaxy S25 Ultra, ma anche altri dispositivi della gamma Galaxy S sarebbero già sulla lista degli aggiornabili:

Galaxy S25 (compresa la variante Edge);

Galaxy S24 (incluso S24 FE);

Galaxy S23 (compreso S23 FE);

Galaxy S22 ;

Galaxy S21 FE.

Se queste informazioni verranno confermate, l’aggiornamento coinvolgerà una fascia ampia di utenti, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità e tempi più rapidi rispetto al passato. Il lancio della One UI 8 dovrebbe coincidere con quello di Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, attesi sempre a luglio, collocando Samsung a pochi giorni di distanza da Google per il rollout di Android 16. È chiaro che dovrebbero essere compresi anche i pieghevoli in tutto questo, come i Galaxy Z Fold 6 e Flip 6, ma almeno per il momento al 100% i prodotti che riceveranno l’aggiornamento sono questi.

Le novità attese su One UI 8

Anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali, le prime indiscrezioni parlano di:

nuove opzioni di personalizzazione ;

un’interfaccia grafica rivisitata;

aggiornamenti per Galleria e Gestore file ;

strumenti avanzati per la privacy e la sicurezza, in linea con quanto introdotto in Android 16.

Un aggiornamento atteso con impazienza, soprattutto da chi ha acquistato dispositivi Galaxy S24, lanciati con sette anni di supporto software garantito. Se Samsung riuscirà a rispettare questa tabella di marcia, potrebbe finalmente riconquistare la fiducia degli utenti dopo le difficoltà riscontrate con One UI 7.