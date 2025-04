iPhone 18: il chip A20 potrebbe portare ad un aumento di prezzo

Oggi torniamo a parlare di Apple e nello specifico torniamo a parlare di iPhone, il modello di cui però vi portiamo le notizie non è quello attuale tantomeno il prossimo bensì iPhone 18, il modello che arriverà nel corso del 2026 e che ovviamente porterà con sé tantissime novità in primis partendo dal chip presente al proprio interno, il quale seguendo l’attuale numerazione dovrebbe essere l’Apple A20.

Aumento di prezzo

La gamma di iPhone ti arriverà durante quell’anno dovrebbe portare al proprio interno il chip in questione, recentemente infatti Apple ha livellato i chip inseriti all’interno dei propri iPhone dal momento che sono indispensabili per l’esecuzione dell’intelligenza artificiale, tutto ciò però secondo i recenti voci di corridoio potrebbe portare ad un aumento di prezzo decisamente evidente dal momento che il chip in questione, dovrebbe essere prodotto con un processo produttivo a 2 nm di TSMC il quale ha un costo però decisamente più elevato rispetto all’attuale processo produttivo, nel caso Apple dovesse decidere di mantenere invariato il proprio margine di profitto, tale aumento ricadrebbe per intero sul consumatore che dovrebbe pagare dunque una cifra più elevata per potersi portare a casa il nuovo modello di iPhone.

Senza dubbio si tratta di una voce di corridoio abbastanza prematura che dovrà tirare i conti con quanto accadrà sul mercato nel corso dei prossimi mesi o addirittura del prossimo anno, e l’esito aspettarsi che comunque l’azienda taiwanese lavorerà sul proprio processo produttivo per cercare di ridurre il più possibile costi di produzione, Senza tener conto che poi bisognerà prendere in considerazione gli effetti a lungo termine dei dazi che Trump ha imposto sulle importazioni, la combinazione degli aumenti di prezzo legati a quest’ultimo e ad un eventuale aumento legato al costo della tecnologia potrebbe far balzare iPhone ad un prezzo decisamente troppo elevato rendendolo di fatto un bene di lusso, tutto ciò ovviamente non sarebbe conveniente per Apple che rischierebbe di vedere importanti cali nelle vendite del suo prodotto più conosciuto e importante.