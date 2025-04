Con TIM Mobile Digital arriva il 5G sostenibile

Una nuova era della connettività prende forma con TIM Mobile Digital. L’offerta pensata per chi cerca velocità, prestazioni e attenzione all’ambiente. Tale soluzione, disponibile esclusivamente online e rivolta ai nuovi clienti, unisce la potenza del 5G ULTRA a un formato completamente digitale. Il cuore della promozione è rappresentato dall’eSIM, una scheda virtuale che sostituisce le tradizionali SIM fisiche. Quindi niente plastica, niente carta, attivazione immediata tramite SPID e zero sprechi.

Efficienza, semplicità e premi per chi sceglie TIM

Con 14,99€ al mese, il piano proposto da TIM offre 150GB su rete 5G ULTRA, garantendo una velocità fino a 2Gbps. A questo si aggiungono minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali. Il primo mese e i costi di attivazione sono gratuiti, per consentire agli utenti di testare il servizio senza spese iniziali. L’eSIM, già compatibile con molti dispositivi di ultima generazione, viene inviata in formato QR Code via email e si attiva in pochi istanti.

Il pacchetto include anche vantaggi esclusivi come Google One con 100GB di spazio cloud, la Navigazione Sicura per proteggere i dati personali e il servizio TIM One Number, che consente di connettere lo smartwatch mantenendo lo stesso numero del telefono. Quindi non serve più portarsi dietro il cellulare. È possibile ricevere chiamate, messaggi e restare online direttamente dal polso.

Grazie alla TIM Ricarica Automatica, attiva al momento dell’adesione, ogni rinnovo dell’offerta è garantito. Il sistema effettua una ricarica automatica tramite carta di credito, conto corrente o Satispay prima della scadenza mensile. In questo modo si evitano interruzioni del servizio e si mantiene sempre attivo il traffico dati. L’offerta è utilizzabile anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Sono inclusi poi 16GB al mese, superati i quali viene applicata una tariffa agevolata. In più, i clienti che aderiscono entrano a far parte del programma fedeltà TIMParty, che offre premi, sconti e giga extra. Per chi decide di passare a TIM, il credito residuo viene trasferito automaticamente e non si resta mai senza linea durante la portabilità. Bastano un documento valido e una carta di credito per completare l’attivazione.