Samsung: interrotto il rilascio di One UI 7 sui dispositivi Galaxy

One UI 7: Samsung rimanda il rollout dell’aggiornamento

I primi segnali di allarme sono emersi in Corea del Sud. Qui diversi utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere ai propri smartphone dopo l’aggiornamento. Inizialmente il problema è stato attribuito alle versioni con chip Exynos. Sembra però estendersi anche alle varianti con Snapdragon. Coinvolgendo così mercati chiave come Europa e Stati Uniti.

La decisione di Samsung di ritirare temporaneamente il pacchetto OTA dai propri server, anche se non ancora ufficializzata, è stata confermata da molteplici segnalazioni. L’azienda, fino ad ora, ha mantenuto il silenzio stampa, ma cresce l’attesa per una comunicazione ufficiale. Quest’ultima potrebbe fare chiarezza sulla natura del problema e sulle tempistiche di ripristino del rollout.

A complicare ulteriormente la situazione, nei giorni scorsi è emersa anche una vulnerabilità legata alla funzione Area Personale della One UI 7. La falla consente la visualizzazione non autorizzata di immagini protette attraverso notifiche generate automaticamente dalla Galleria. Compromettendo così la sicurezza dei dati sensibili. Anche se non confermata come causa diretta della sospensione, tale problematica rappresenta un ulteriore elemento critico che Samsung dovrà affrontare.

Nel frattempo, chi ha già ricevuto e installato l’aggiornamento potrebbe dover attendere una patch correttiva. Per gli altri utenti, invece, l’aspettativa di ricevere One UI 7 potrebbe allungarsi più del previsto. La vicenda rappresenta un duro colpo per l’azienda sudcoreana. Ora Samsung dovrà risolvere rapidamente le criticità tecniche e ristabilire la fiducia degli utenti.