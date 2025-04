Realme 14T: presto in arrivo sul mercato

Il mercato degli smartphone entry-level è pronto ad accogliere un nuovo protagonista. Si tratta del Realme 14T, che sarà ufficialmente presentato in India. Il prossimo 25 aprile. Il prezzo si aggira in un range tra le 15.000 e le 20.000 rupie indiane (circa 155-205 euro). Si tratta di un costo vantaggioso per il settore. Eppure, il dispositivo si distingue per le sue caratteristiche. Il Realme 14T si preannuncia come uno smartphone capace di coniugare estetica, prestazioni e resistenza.

Realme 14T: caratteristiche del nuovo modello

Uno dei punti forti è il display AMOLED, una scelta sorprendente per un dispositivo di questa fascia. Non solo offre colori brillanti e contrasti profondi, ma raggiunge una luminosità di picco di 2.100 nit. Garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il pannello vanta anche una copertura al 111% dello spazio colore DCI-P3. Inoltre, presenta la certificazione TÜV Rheinland per la protezione degli occhi. Elementi che lo rendono perfetto sia per l’uso quotidiano che per l’intrattenimento.

Il dispositivo ha uno spessore contenuto di 7,97 mm. Esteticamente, il nuovo Realme si presenta con una finitura satinata elegante. Viene proposto in tre colorazioni: Silken Green, Violet Grace e Satin Ink. Pensate per attrarre un pubblico giovane, ma attento al design. A stupire ancora di più è la certificazione IP69, che garantisce una resistenza estrema a polvere e liquidi. Realme dichiara che il 14T può resistere persino a getti d’acqua calda pressurizzata a 85°C. Una caratteristica inedita in tale fascia di prezzo, spesso riservata a dispositivi rugged o di fascia alta.

Sul piano hardware, il Realme 14T integra una batteria da 6.000 mAh. Quest’ultima è capace di garantire un’autonomia prolungata anche con un uso intensivo. La ricarica rapida a 45 watt tramite porta USB-C assicura tempi di ricarica contenuti. Aspetto sempre più richiesto dagli utenti. Il comparto fotografico si affida a un sensore principale da 50 MP. Supportato da un sistema audio stereo, pensato per offrire un’esperienza multimediale coinvolgente. Caratteristiche interessati che rendono il nuovo Realme particolarmente allettante.