Amazon SHOCK, offerta incredibile oggi su Poco M7 Pro

Offerte davvero da non perdere di vista su Amazon per coloro che sono sempre alla ricerca di prodotti di alto livello a basso costo, come nel caso di Poco M7 Pro, appena lanciato sul mercato, ma già disponibile all’acquisto ad un prezzo decisamente più basso del normale.

Il modello di cui vi parliamo oggi prevede una configurazione decisamente ricca, se considerate che comunque include 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, senza andare a modificare l’eccellente processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra, un octa-core che prevede frequenza di clock a 2,5GHz, con GPU IMG BXM-8 256. Il display resta essere sufficientemente grande e performante, è un AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione massima pari a 395 ppi con un refresh rate a 120Hz.

Amazon da sogno con la promozione su Poco M7 Pro

Per poco tempo potete pensare di spendere poco o niente sull’acquisto di questo Poco M7 Pro, arriva infatti lo sconto migliore dell’ultimo periodo, considerando che comunque parliamo di uno smartphone recentissimo. Il suo listino di 259,99 euro viene scontato del 15% da parte di Amazon, arrivando così a dover sostenere un investimento finale di soli 219,90 euro. Ordinatelo subito qui.

All’interno della confezione ufficiale l’utente può trovare una buona dotazione di accessori, come lo smartphone, il cavo USB-C, il ring holder ed anche la cover in silicone. Ciò che manca, come avrete notato, è il caricatore, o alimentatore da collegare alla presa di corrente, assente nella maggior parte dei nuovi dispositivi in commercio. Il prodotto, ad ogni modo, integra una batteria da 5110mAh, che supporta la ricarica rapida a 45W, per poter tornare ad utilizzare il device in pochissimo tempo, senza doversi preoccupare di continuare a collegarlo per godere appieno delle sue funzionalità per un periodo più o meno lungo.