Nuova funzione su TikTok: arrivano le recensioni geolocalizzate nei commenti

TikTok

TikTok ha iniziato a integrare una funzione di recensione all’interno della sezione commenti, permettendo agli utenti di valutare ristoranti, bar, negozi e altri luoghi fisici direttamente sotto ai video. La novità, ancora in fase di distribuzione graduale, punta a rafforzare il legame tra contenuti video e mondo reale, trasformando TikTok in uno strumento utile anche per scoprire e recensire attività locali.

Recensioni visibili nei commenti con tag geografico

La nuova funzionalità permette di associare un commento a una specifica attività commerciale, utilizzando il tag di localizzazione già presente nei video. Una volta attivato il tag geografico, gli utenti possono lasciare una vera e propria recensione, che sarà visibile a chi interagisce con il contenuto.

La recensione può includere testo e valutazioni qualitative, offrendo agli altri utenti informazioni più dettagliate sull’esperienza vissuta nel luogo mostrato nel video. Si tratta di una modalità che unisce l’informazione diretta alla narrazione visiva, rendendo l’esperienza più completa.

La nuova funzione rappresenta un’evoluzione dell’uso di TikTok come piattaforma di scoperta. Sempre più utenti utilizzano l’app per cercare ispirazioni su ristoranti, viaggi o locali: l’introduzione delle recensioni nei commenti consente ora di trovare opinioni contestualizzate, legate a video reali, invece che semplici giudizi generici.

Questa implementazione si inserisce in una strategia più ampia che vede TikTok competere con Google Maps o TripAdvisor nel campo della local discovery, sfruttando però il format video breve per offrire un’esperienza più coinvolgente e visiva.

TikTok non ha ancora annunciato una data ufficiale per il rilascio globale della nuova funzione. Attualmente, la possibilità di lasciare recensioni nei commenti è limitata ad alcuni utenti e visibile solo su video con geolocalizzazione attiva. L’espansione sarà progressiva e potrebbe includere anche ulteriori strumenti per l’interazione con le attività recensite.

Per i creator e le imprese locali, questa nuova funzione rappresenta una possibilità in più per interagire con il pubblico, ricevere feedback e aumentare la visibilità attraverso i contenuti generati dagli utenti.