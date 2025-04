La connessione internet in Italia: Iliad e Vodafone prime in rete fissa e mobile

Nel mondo delle connessioni internet in Italia, i dati emersi dalla piattaforma Speedtest di Ookla per la seconda metà del 2024 offrono uno spunto interessante su come si stiano evolvendo le performance delle principali reti. Da infatti la rete mobile è stata dominata da Vodafone, che ha ottenuto la velocità più alta in download con 252,43Mbps. Dall’altro invece, Iliad, ha mostrato prestazioni eccezionali sulla rete-fissa, conquistando la vetta con una media di 334,66Mbps in download e 246,34Mbps in upload. In un mercato in costante evoluzione, questi risultati indicano una netta divisione delle forze tra i due operatori, che continuano a migliorare i propri servizi in risposta alla crescente domanda di connessioni più veloci e affidabili.

Un’analisi delle performance di rete nelle principali città d’Italia

Un aspetto rilevante è l’evoluzione della rete mobile in Italia. Ambiente dove, come appena detto, Vodafone si è imposta grazie alla potenza della sua infrastruttura 5G. La compagnia ha infatti registrato un impressionante Speed Score di 210,82 punti, staccando notevolmente gli altri concorrenti. Al contrario, Iliad ha continuato a guadagnare consensi grazie alla sua rete fissa, che ha mostrato una consistenza elevata con il miglior Overall Connectivity Score, pari a 81,48 punti. Nonostante la differenza nelle velocità di download tra i due operatori, il risultato globale conferma la forza della rete Iliad nel settore della fibra ottica.

Guardando alle singole città italiane, l’analisi delle velocità di connessione evidenzia una netta distinzione tra le aree più fortunate e quelle con performance inferiori. Bari si distingue ad esempio, come la città con la rete mobile più veloce, con una media di 123,07Mbps, seguita da Bologna e Milano. Genova, invece, si è guadagnata il primo posto tra le città per la rete fissa, con una velocità media di download di 266,88Mbps. Le prestazioni di internet sono quindi fortemente influenzate dalla posizione geografica, con alcune città che beneficiano di infrastrutture migliori rispetto ad altre.

Non tutte le città però hanno registrato risultati positivi. Firenze, ad esempio, ha mostrato la velocità di download mobile più bassa, con soli 61,68Mbps. Un dato che pone in evidenza le sfide legate alla copertura in alcune aree del paese. Nonostante ciò, Iliad ha ottenuto il miglior punteggio in numerose città, consolidando la propria posizione di leader nelle prestazioni di rete fissa.

In generale, le performance delle connessioni in Italia variano tra le diverse aree. Mentre alcuni operatori si distinguono per velocità e stabilità superiori altri lottano per tenere il passo con l’ aumento della domanda di banda larga.