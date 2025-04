Google: riavvio automatico smartphone non ancora disponibile

In molti credevano che la novità sarebbe stata ben presto pronta per l’arrivo ma non sarà così. Google ha confermato infatti che la funzione che permetterà ai dispositivi Android di riavviarsi automaticamente dopo tre giorni di inattività non arriverà per il momento.

Nulla di pronto, nemmeno l’interfaccia

Analizzando Google Play Services, era stato possibile capire che il riavvio automatico degli smartphone Android era una priorità per l’azienda e a quanto pare lo è, ma servirà ancora un po’ di tempo per implementare l’aggiornamento. Almeno per ora Google ha fatto presente di non aver realizzato neanche ancora l’interfaccia utile, per cui c’è l’idea ma per svilupparla bisognerà attendere.

Una misura pensata per la sicurezza, ma non per tutti

Questa funzione, una volta completata, non sarà attiva di default. Sarà l’utente a decidere se abilitarla o meno. E non è un dettaglio da poco: un riavvio automatico potrebbe non essere gradito da chi ha app sempre attive o usa lo smartphone in modo più intensivo, anche se inattivo per qualche ora.

Ma perché riavviare un telefono fermo da tre giorni? Il motivo riguarda la protezione dei dati. Dopo ogni riavvio, il sistema Android entra in uno stato chiamato “Before First Unlock”, durante il quale tutte le informazioni presenti sul dispositivo restano criptate, finché non viene sbloccato manualmente. Questo livello di protezione è più efficacerispetto al normale blocco dello schermo.

Quando arriverà l’aggiornamento

Difficile dirlo. Google non ha fornito tempistiche, né ha lasciato intendere se la funzione farà parte della prossima versione di Android o se arriverà in futuro con un aggiornamento separato. Per ora, si tratta solo di una funzione in lavorazione, senza data e ancora priva di una veste definitiva.

Nel frattempo, chi era pronto ad accogliere questa novità dovrà mettere in pausa l’entusiasmo. Il riavvio automatico, almeno per ora, resta solo un progetto sulla carta.