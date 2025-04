Amazon, sconto IMPERDIBILE su Apple iPad con chip A16

Stavate aspettando il momento giusto per acquistare un Apple iPad con chip A16? quindi la variante più recente in commercializzazione nel periodo corrente? dovete sapere che su Amazon è stata attivata una interessante campagna promozionale che abbassa il suo livello di spesa di circa 30 euro, per mettere le mani su una variante molto basilare, ma comunque ugualmente performante.

Il prodotto può essere acquistato in quattro colorazioni differenti, tutte all’incirca allo stesso identico prezzo d’acquisto; la versione attualmente disponibile viene messa a disposizione con 128GB di memoria interna (non espandibile con microSD, come tutti i prodotti dell’azienda), oltre alla connettività solo WiFi. In altre parole il consumatore si ritrova a potersi collegare alla rete internet solo sfruttando il WiFi di casa, non è compatibile con eSIM o similari.

Apple iPad in promozione su Amazon

Apple iPad è tutto tranne che costoso, parliamo a tutti gli effetti della variante base di una delle serie più amate dal pubblico di tutto il mondo, per questo motivo ci ritroviamo ad avere tra le mani un prodotto che di base costerebbe 409 euro, ma che allo stesso tempo viene ridotto del 7%, fino a scendere a 379 euro. Siamo consapevoli trattarsi di uno sconto non elevato, ma dovete considerare che stiamo parlando di un prodotto molto recente, e difficilmente scontabile come quelli di Apple. Aprite subito questo link per l’acquisto.

La scheda tecnica del dispositivo è inoltre caratterizzata dalla presenza nella parte posteriore di un sensore da 12 megapixel, per fotografie comunque di ottima qualità generale, che viene replicato anche anteriormente. La connettività WiFi è compatibile con WiFi 6 dual-band, mentre il display è comunque da 11 pollici, un Liquid Retina di ottima qualità generale.