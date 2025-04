Truffa di Pasqua con tecnica phishing: ecco come vi rubano i soldi

La truffa potrebbe essere già nella vostra casella e-mail ma non ve ne siete ancora accorti, o magari credete di aver dato seguito ad un messaggio importantissimo che in realtà non era altro che un inganno. Fate molta attenzione in quanto tutto ciò potrebbe accadere in ogni momento, come potete vedere nel prossimo paragrafo.

La truffa continua a girare e gli utenti continuano a piangere: ecco cosa sta succedendo

Ci sono due truffe che purtroppo stanno mettendo in crisi gli utenti che credono di avere a che fare con messaggi reali i quali invece si rivelano tutt’altro. Come si può vedere in basso i testi sembrano molto convincenti ma non c’è nulla di peggio che credere una cosa del genere, fate molta attenzione, a partire da questo messaggio qui:

“OFFERTE ENERGIA STRAORDINARIE

Risparmia fino a 400€ annui!

Con un risparmio annuale eccezionale!

SCOPRI L’OFFERTA PERFETTA PER TE

Dimentica le costose bollette di Luce e Gas.

Con Sisitariffe, puoi trovare l’offerta energetica più vantaggiosa tra quelle dei nostri partner e ridurre il peso della bolletta con un risparmio importante, mantenendo più soldi nelle tue tasche.

CONTROLLA IL FORNITORE DI LUCE E GAS

PIÙ CONVENIENTE PER TE“.

Basti pensare che questo non è l’unico testo truffa che sta circolando in queste ore tra le e-mail degli utenti. Ce n’è anche un altro altrettanto pericoloso al quale molti utenti sfortunati hanno dato credito, eccolo qui:

“Ciao [NOME DELLA VITTIMA]

Non voglio disturbarti con un messaggio lungo o pieno di frasi fatte, quindi saro diretta: mi piacerebbe conoscerti!Sono una persona indipendente, amo la mia vita e il mio lavoro, e non ho bisogno di nulla se non di belle conversazioni con persone intelligenti. Non cerco nulla di forzato, solo un semplice scambio di parole per vedere dove ci porta.Se l idea ti piace, rispondimi pure. Se invece non e il momento giusto, ti auguro comunque una splendida giornata!

Ti mando una foto mia in allegato.

Con affetto,

Martha Wellman“