Sony lavora a una nuova generazione di console: attesa la PS6 e un dispositivo handheld avanzato

PlayStation Portal

Secondo quanto riportato dal leaker Kepler, Sony sarebbe al lavoro non solo sulla futura PlayStation 6, ma anche su una nuova console portatile, dotata di capacità grafiche superiori a quelle di PlayStation 4. Le informazioni, ancora non ufficiali, suggeriscono una piattaforma completamente nuova, che potrebbe segnare il ritorno di Sony nel segmento handheld con un prodotto ad alte prestazioni.

PlayStation 6: potenza aumentata con chip a 3 nm

Per quanto riguarda la PlayStation 6, il leaker sostiene che Sony utilizzerà chip realizzati con processo produttivo a 3 nanometri, forniti da TSMC. Questa tecnologia permetterebbe di migliorare prestazioni ed efficienza energetica, aprendo la strada a una generazione di console più potenti e ottimizzate dal punto di vista termico.

Non sono stati forniti dettagli precisi sulla GPU o sulle specifiche tecniche, ma l’adozione di un nodo produttivo a 3 nm rappresenterebbe un salto netto rispetto all’architettura della PS5, basata su 7 nm. Questo consentirebbe anche una maggiore integrazione di funzionalità AI e ray tracing avanzato.

Parallelamente, Sony starebbe sviluppando un nuovo dispositivo portatile che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe garantire una potenza grafica comparabile a quella di PlayStation 4. La console non sarebbe solo un’estensione remota della PS5 – come nel caso di PlayStation Portal – ma un sistema standalone in grado di eseguire giochi localmente.

Il progetto sarebbe ancora in fase iniziale, ma l’intenzione di Sony sarebbe quella di rientrare nel mercato handheld con una proposta più completa, in grado di attrarre sia utenti console sia giocatori in mobilità.

Non ci sono date ufficiali per il lancio della PlayStation 6 né della nuova console portatile. Tuttavia, secondo Kepler, il progetto è già abbastanza maturo da essere passato alla fase di sviluppo hardware, con l’obiettivo di arrivare sul mercato nei prossimi anni.

Sony non ha confermato ufficialmente alcuno di questi dettagli, ma l’interesse per una nuova piattaforma portatile più potente rispetto alle soluzioni attuali potrebbe rispondere al successo di console come Nintendo Switch e Steam Deck, che hanno riacceso l’interesse per il gaming on-the-go.