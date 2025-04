CoopVoce lancia EVO 250 a 8,90€: trasparenza e giga inclusi

Se stai pensando di cambiare operatore o semplicemente vuoi qualcosa di più onesto e senza sorprese, CoopVoce tira fuori dal cappello EVO 250: 250 giga, minuti illimitati e 1000 SMS a 8,90 euro al mese. E la parte migliore? Il prezzo è per sempre. Niente aumenti strani dopo qualche mese, niente asterischi da interpretare. La tariffa è quella e rimane quella.

EVO 250 di CoopVoce

L’attivazione è gratuita e puoi decidere tu come ricevere la SIM: comodamente a casa tua o in uno dei tantissimi punti vendita Coop. In entrambi i casi, non paghi un centesimo in più. Zero vincoli, zero costi nascosti, solo quello che ti serve davvero.

E se sei già cliente CoopVoce? Nessun problema: puoi passare a EVO 250 senza penali o storie complicate. È un cambio promo facile e veloce, con attivazione gratuita anche per te.

Tra i vantaggi inclusi nell’offerta ci sono alcune chicche che non tutti gli operatori ti danno: puoi usare l’hotspot liberamente, bloccare i numeri a sovrapprezzo (così eviti brutte sorprese in bolletta) e hai accesso al servizio “LoSai di Coop” per sapere chi ti ha cercato quando avevi il telefono spento. Se ti serve aiuto, ci sono gli specialisti disponibili via App o chat, 24 ore su 24.

La rete? C’è eccome.

CoopVoce garantisce una copertura del 99,8% in Italia, e con la tecnologia 4G e il servizio VoLTE puoi navigare e telefonare in alta definizione anche contemporaneamente.

E poi c’è una chicca davvero “Coop-style”: puoi convertire i tuoi punti spesa Coop in ricariche telefoniche, grazie al servizio gratuito “Autoricarica con la spesa”. In più, se scegli la spedizione a casa, ricevi una ecoSIM fatta con plastica riciclata, ottenuta addirittura da vecchi frigoriferi. Più sostenibile di così!

Dal 2007 CoopVoce si distingue per trasparenza, qualità e soprattutto lealtà verso i clienti: le tariffe non sono mai aumentate. Un motivo in più per dare fiducia a chi fa della chiarezza un valore reale, non solo uno slogan.