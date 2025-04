Netflix punta sull’HDR10+: nuova vita per un formato da tempo trascurato

Nel marzo 2025, Netflix ha annunciato una novità destinata a cambiare il futuro dello streaming. Si tratta del supporto ufficiale al formato HDR10+. Questo annuncio segna un momento molto importante per una tecnologia che, pur promettente fin dagli esordi, non era mai riuscita ad affermarsi davvero. Sviluppato come alternativa libera da diritti al più noto Dolby Vision, l’HDR10+ ha vissuto per anni all’ombra del suo concorrente. Ciò soprattutto a causa dell’assenza di contenuti compatibili.

L’HDR10+ conquista terreno: arriva anche su Netflix, mentre Disney si prepara

Eppure, non mancavano i sostenitori. Samsung, ad esempio, ha sempre investito molto sul formato, evitando di integrare Dolby Vision nei propri televisori. Anche Panasonic e Fox ne avevano promosso lo sviluppo, cercando di favorirne la diffusione. Ma con gran parte dell’industria cinematografica e dello streaming schierata con Dolby, il cammino dell’HDR10+ è stato piuttosto accidentato. Warner, ad esempio, dopo un timido avvio, ha scelto di puntare sul Dolby Vision. Mentre Amazon Prime Video è rimasta per anni l’unica piattaforma ad offrire regolarmente titoli “Originals” compatibili.

La svolta è arrivata prima con Apple nel 2022, che ha aggiunto il supporto a HDR10+ nei propri dispositivi. Solo dopo con Netflix, che ha fatto un ulteriore passo decisivo. Samsung poi ha immediatamente annunciato l’adozione del formato su tutta la serie TV 2025 e ha promesso aggiornamenti anche per modelli più vecchi. Philips, da parte sua, ha confermato la compatibilità per tutti i televisori dal 2022 in avanti. I contenuti disponibili in HDR10+ su Netflix sono codificati nel moderno formato AV1, più efficiente e adatto allo streaming ad alta qualità.

Il formato, evoluzione dell’HDR10 con l’aggiunta dei metadati dinamici, è ora pronto a competere seriamente. Anche se l’utente non può ancora scegliere tra HDR10+ e Dolby Vision, la disponibilità di entrambi i formati migliora sicuramente la fruizione in base alla compatibilità del televisore. Novità anche da parte di Disney che si propone di adottare la tecnologia entro questo stesso anno.